Ouverture L?opérateur mobile ukrainien Kyivstar fait ses débuts à Wall Street

publié le 15/08/2025

(Reuters) - L?opérateur mobile Kyivstar est devenu vendredi la première entreprise ukrainienne cotée aux États-Unis avec son introduction en bourse (IPO) sur le Nasdaq, et son directeur général Oleksandr Komarov a déclaré qu?un accord de paix avec la Russie augmenterait considérablement sa valorisation.

L'IPO coïncide avec un sommet attendu plus tard vendredi entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, une rencontre suivie de près par l?Ukraine et les pays européens comme un possible tournant dans les négociations de paix.

"Nous serons le meilleur actif pour la communauté internationale des investisseurs souhaitant investir en Ukraine, dans la relance ukrainienne, et dans le soutien à l?Ukraine", a déclaré Oleksandr Komarov à Reuters.

Malgré l?optimisme d'Oleksandr Komarov, le titre Kyivstar a chuté de 9,3% à 11,5 dollars (9,82 euros) vers 13h59 GMT lors des premiers échanges. En juin, le groupe avait estimé sa valorisation pro forma à 2,26 milliards de dollars, sur la base d?un cours de 10,35 dollars et sans rachats d?actions.

Oleksandr Komarov avait prévenu que les premières semaines de cotation de Kyivstar seraient très volatiles, l?environnement instable étant déjà intégré dans sa valorisation.

L?investisseur activiste Shah Capital, qui détiendra indirectement plus de 6% de Kyivstar, a informé Reuters dans un courriel qu?il s?attend toujours à ce qu?une "part significative des fonds russes gelés soit utilisée pour reconstruire l?Ukraine dans le cadre de ce processus de paix en cours".

RENFORCER LES LIENS AVEC LES ÉTATS-UNIS

Oleksandr Komarov a déclaré que la société avait choisi le Nasdaq, où sa maison-mère VEON est également cotée, plutôt que Londres ou Varsovie, car il était encore plus important de "renforcer le lien entre les États-Unis et l?Ukraine plutôt qu?entre l?Ukraine et l?Europe".

L?entreprise a approfondi ses liens avec les États-Unis pendant le conflit, en nommant l?ancien secrétaire d?État américain Mike Pompeo à son conseil d?administration et en signant un accord avec Starlink d?Elon Musk pour des services satellitaires.

Kyivstar est le principal opérateur mobile en Ukraine avec 24 millions d?abonnés. Fondé en 1994, il est devenu une filiale de VEON en 2010.

VEON a présenté cette cotation comme une opportunité pour les investisseurs étrangers de miser sur la reconstruction de l?Ukraine. Cependant, son succès dépend en partie de la conclusion d?un accord de paix.

Kyivstar a procédé à la cotation en fusionnant avec la société d?acquisition spécialisée (SPAC) de l?entrepreneuse en fintech Betsy Cohen. L?entreprise a levé 178 millions de dollars. Reuters avait précédemment rapporté que Kyivstar s?attendait à un montant allant jusqu?à 200 millions de dollars.

VEON a conservé une participation majoritaire dans l?opérateur mobile.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)