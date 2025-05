Fermeture CAC40: porté par l'apaisement des tensions USA/Chine

publié le 12/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain de 1,37%, à 7850 points, tirée par LVMH (+7%), STMicro (+6,8%) ou encore Stellantis (+6,5%).Outre-Atlantique, l'optimisme domine aussi largement avec +2,2% pour le Dow Jones, +2,5% pour le S&P500 et même +3,4% pour le Nasdaq.

Wall Street revient ainsi sur des niveaux comparables à la période du 27 février au 4 mars, bien supérieurs à ce qu'ils étaient 4 semaines avant les annonces de Trump.Les marchés sont portés par l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin sur le dossier commercial. En effet, après un weekend de tractations entre leurs délégations respectives à Genève, les Etats-Unis et la Chine devraient suspendre une partie de leurs droits de douane prohibitifs pour une période de 90 jours.

Les droits de douane appliqués à la Chine devraient néanmoins s'établir à 30% (contre 145%) et ceux appliqués par Pékin seraient de 10% (contre 125%).Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a salué cette entente, soulignant que '[les] différences n'étaient peut-être pas aussi grandes qu'on le pensait'.Après des déceptions à répétition (vendredi, Trump évoquait encore des droits de douane de 80%), les analystes ne cachent pas leur satisfaction après ces avancées significatives, qui devraient favoriser le retour sur les actifs risqués après le repli de la semaine dernière.

Pour Dan Ives, analyste spécialiste de la 'tech' chez Wedbush Securities, 'tout repose sur les détails à venir et les prochaines étapes de ces négociations entre les États-Unis et la Chine, mais nous qualifierions ce qui s'est passé ce week-end de scénario idéal montrant qu'un accord plus large entre les Etats-Unis et la Chine est désormais sur la table'.En Europe, les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales comme l'automobile, l'industrie, le luxe et la technologie dopent l'Euro-Stoxx50 qui flambe de +1,4% à 5.380.L'amélioration du sentiment de marché fait remonter les rendements obligataires, celui des Treasuries à dix ans évoluant au-delà de 4,44%, le '30 ans' grimpe de +3,7Pts vers 4,870%, le '2 ans' qui affiche +12Pts (!) renoue avec les 4,00%.

En Europe, cela ne va pas mieux avec un Bund qui se dégrade de +9,3Pts à 2,645%, nos OAT rajoutent +7Pts à 3,326%, les BTP italiens +5,5Pts à 3,666%... et les 'Gilts' repassent le cap des 4,700%.L'espoir d'un compromis entre la Chine et les Etats-Unis permet également au dollar de gagner du terrain face à l'euro, ce qui fait refluer la monnaie européenne de -1,2% vers 1,111$.Dans ce contexte, le baril de Brent prend grimpe de 2%, autour des 65,2$, le WTI progresse d'autant vers 63$ sur le NYMEX.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Danone fait part de la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Kate Farms, entreprise américaine en forte croissance distribuant des produits de nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.

Spie fait part de la signature, par sa filiale Spie CityNetworks, de nouveaux partenariats pour le déploiement de stations de recharge ultra-rapides e-Vadea dans 14 communes sur 2025, la première ayant été inaugurée à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), le 30 avril.Valneva indique que la FDA et les CDC américains ont recommandé de suspendre l'utilisation de son vaccin Ixchiq contre le chikungunya chez les personnes âgées, jusqu'à l'achèvement des enquêtes en cours sur des effets indésirables graves signalés.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.