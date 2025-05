Fermeture Wall Street en hausse, aidée par l'apaisement commercial USA-UE

publié le 27/05/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par l'appétit des investisseurs pour le risque, après que le président américain Donald Trump est revenu sur sa menace de droits de douane de 50% sur les produits de l'Union européenne, afin de permettre aux négociations entre Washington et Bruxelles d'aboutir à un accord commercial.

L'indice Dow Jones a gagné 1,78%, ou 740,58 points, à 42.343,65 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 118,72 points, soit 2,05%, à 5.921,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 461,96 points (2,47%) à 19.199,16 points.

Les "Sept Magnifiques" de Wall Street ont contribué aux gains importants du Nasdaq, tandis que le S&P-500 est revenu à 5% de son record de clôture du 19 février dernier après avoir dégringolé dans le sillage des vastes taxes dites réciproques annoncées début avril par Donald Trump.

Quand le président américain a "sorti l'artillerie lourde le 2 avril, le marché s'est dit que c'était la fin du monde", a commenté Paul Nolte, stratégiste chez Murphy and Sylvest, dans l'Illinois. "Le repli a été si important et si rapide que l'on s'attendait à un rebond, et ce rebond a été net et rapide", a-t-il dit.

Les investisseurs vont vraisemblablement s'interroger désormais sur le "terrain" qui les attend, a-t-il ajouté, alors que Donald Trump a multiplié annonces commerciales et revirements depuis son retour au pouvoir en janvier.

Dernière déclaration en date: le chef de la Maison blanche est revenu sur la menace formulée vendredi d'imposer dès le 1er juin des taxes de 50% sur les produits en provenance de l'UE, confirmant le sursis auparavant accordé jusqu'au 9 juillet pour permettre des négociations commerciales bilatérales.

L'appétit des investisseurs pour le risque a profité également d'un rapport montrant que la confiance des consommateurs américains a grimpé plus qu'attendu en mai.

Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré à Bloomberg que les données économiques n'indiquaient pour l'heure pas de pression accrue sur les prix ou le chômage, des commentaires illustrant l'opinion de nombreux responsables de la banque centrale américaine.

Il est attendu que la Fed ne modifie pas ses taux d'intérêt tant qu'elle n'aura pas constaté les pleines répercussions de la politique commerciale de l'administration de Donald Trump.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed est attendu mercredi.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels la consommation discrétionnaire et les technologies.

Parmi les valeurs, les titres du secteur des semi-conducteurs ont progressé, à la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

(Rédigé par Jean Terzian)