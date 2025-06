Fermeture Wall Street en baisse, plombée par la querelle Trump-Musk

publié le 05/06/2025

par Saeed Azhar

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, à l'issue d'une séance mouvementée, alors que les tensions publiques entre Donald Trump et Elon Musk ont fait plonger Tesla, dont le milliardaire est propriétaire, et effacé les gains successifs à la discussion entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping à propos du commerce.

L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, ou 108,00 points, à 42.319,74 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 31,51 points, soit 0,53%, à 5.939,30 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 162,04 points (0,83%) à 19.298,45 points.

Déjà en repli lors de quatre des cinq séances précédentes, Tesla a plongé de plus de 14% et perdu environ 150 milliards de dollars de valorisation après les commentaires de Donald Trump à propos d'Elon Musk, auquel il a reproché d'être "devenu fou", alors que l'homme d'affaires a exprimé cette semaine son opposition au projet de réforme fiscale du président américain - une mesure phare de son programme.

Le chef de la Maison blanche a attribué ces critiques à l'amertume d'Elon Musk à propos de la suppression des crédits d'achat pour les véhicules électriques prévue par le projet de loi, à propos duquel l'homme d'affaires a prévenu, comme des pairs républicains de Donald Trump, que la dette américaine s'alourdirait grandement.

Notant que les répercussions de cette querelle pour l'action Tesla étaient "évidentes", Mark Spiegel, gestionnaire de portfolio chez Stanphyl Capital, a dit ne pas anticiper de conséquences significatives pour l'ensemble du marché, "à part un léger impact sur les indices".

"Le marché dans son ensemble a plein de problèmes. Tesla n'est pas l'un d'entre eux", a-t-il ajouté.

La journée avait auparavant été rythmée par l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping, qui sont convenus de la poursuite des discussions commerciales sino-américaines et ont transmis des invitations respectives à effectuer une visite.

Des tensions récentes à propos des terres rares ont menacé de faire dérailler la désescalade commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, qui ont scellé en mai une entente pour réduire temporairement leurs droits de douane réciproques.

Mercredi, des données moins solides qu'attendu sur le nombre d'emplois créés dans le secteur privé américain et sur l'activité du secteur des services aux Etats-Unis ont alimenté les préoccupations sur un ralentissement économique provoqué par l'incertitude sur les droits de douane.

Les investisseurs attendent la publication vendredi d'un rapport mensuel sur l'emploi.

Des données communiquées jeudi montrent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a augmenté pour une deuxième semaine d'affilée. Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, s'est dit préoccupé par le fait que les droits de douane puissent relancer l'inflation, estimant que les pressions sur les prix pourraient apparaître au fil des prochains mois.

Ces commentaires suggèrent à nouveau que la Réserve fédérale américaine ne devrait pas modifier sa politique monétaire lors de sa réunion des 17-18 juin, ni même dans les prochains mois, en dépit des appels répétés de Donald Trump pour que l'institution réduise les taux d'intérêt.

A noter également, côté valeurs, Brown-Forman a chuté de près de 18% après avoir dit prévoir une baisse de ses résultats annuels. Procter & Gamble a perdu 1,9% à la suite de l'annonce de la suppression de 7.000 emplois, soit environ 6% de son nombre de salariés.

(Rédigé par Jean Terzian)