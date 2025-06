Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avant le rapport sur l'emploi, l'Europe indécise

publié le 06/06/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes évoluent sans direction vendredi à mi-séance, les investisseurs s'abstenant de prendre des risques avant la publication des données clés sur l'emploi aux États-Unis.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,37% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 7.787,12 points vers 11h06 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,17% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est stable (+0,03%), tout comme le FTSEurofirst 300 (+0,01%) et le Stoxx 600 (+0,02%).

Les Bourses sont indécises vendredi avant l'événement clé de la séance, la publication à 12h30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi américain, alors qu'une série d'indicateurs macroéconomiques peu encourageants plus tôt cette semaine ont renforcé la prudence des investisseurs.

Les marchés ont appris jeudi que les inscriptions au chômage avaient augmenté pour la deuxième semaine consécutive aux Etats-Unis, ce qui indique un affaiblissement des conditions du marché du travail, tandis que les données sur la création d'emplois dans le secteur privé, publiées mercredi, ont été également peu encourageantes.

Toute faiblesse inattendue dans le rapport attendu vendredi sera interprétée dans le contexte des tensions commerciales entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux, les marchés craignant surtout que la Réserve fédérale américaine (Fed) soit bientôt confrontée à une hausse du chômage combinée à une accélération de l'inflation.

La semaine a été chargée sur le front commercial, alors que la date limite pour négocier une issue aux droits de douane réciproques annoncés par la Maison blanche en avril approche.

Le président américain a doublé mercredi les surtaxes sur les importations d'acier et d'aluminium, aggravant ainsi les tensions, mais les investisseurs sont devenus optimistes quant à un possible apaisement entre les États-Unis et la Chine après l'entretien téléphonique entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping jeudi.

Le président américain a par ailleurs reçu jeudi à la Maison blanche le chancelier allemand Friedrich Merz pour des discussions, sur un ton cordial, focalisées sur la guerre en Ukraine et le commerce.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Tesla rebondit de près de 5% dans les transactions électroniques vendredi alors que les conseillers de la Maison blanche ont prévu un appel dans la journée entre le président Donald Trump et l'homme d'affaires Elon Musk pour négocier une paix après leur querelle publique la veille.

Jeudi, en quelques heures à peine, les tensions entre Donald Trump et le patron de Tesla ont éclaté de manière spectaculaire, faisant perdre au constructeur automobile 150 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée, la plus forte baisse jamais enregistrée.

VALEURS EN EUROPE Dassault Systèmes, qui a repoussé d'un an, à 2029, son objectif de bénéfice net par action (BNPA) dilué non-IFRS, prend 0,46%.

Ailleurs en Europe, Renk perd 3,9%, après qu'Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-performance" contre "neutre".

TAUX

Les rendements obligataires baissent dans la zone euro alors que les investisseurs évaluent la perspective de réductions de taux après que la Banque centrale européenne (BCE) a laissé entendre jeudi qu'elle pourrait approcher de la fin de son cycle d'assouplissement monétaire.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 4,7 points de base à 2,5400%. Le deux ans abandonne 3,2 points de base à 1,8460%.

Aux Etats-Unis, les rendements sont en légère baisse avant la publication des chiffres clés de l'emploi: celui des Treasuries à dix ans recule d'environ 1 point de base à 4,3828%, tout comme le taux de l'obligation à deux ans, qui ressort à 3,9139%.

CHANGES Le dollar progresse (+0,19%) face à un panier de devises de référence mais s'oriente vers une baisse hebdomadaire avec les signaux de fébrilité de l'économie américaine.

L'euro perd 0,18% à 1,1423 dollar, légèrement affaibli par la faiblesse des données sur les exportations allemandes, qui ont baissé plus que prévu en avril.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables et se dirigent vers leur première hausse hebdomadaire en trois semaines, l'entretien entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping suscitant des espoirs de croissance et de demande renforcée dans les deux plus grandes économies du monde.

Le Brent avance de 0,03% à 65,36 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui ressort à 63,39 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 12h30 Créations d'emplois mai 130.000 177.00

- taux de chômage 4,2% 4,2%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)