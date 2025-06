Pré-ouverture Wall Street vue sans direction lors de la deuxième journée de pourparlers sino-américains

publié le 10/06/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se poursuivent pour une deuxième journée, les investisseurs attendant des raisons de croire que les tensions entre les deux plus grandes économies mondiales pourraient s'apaiser.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,05% pour le Dow Jones. Le Standard & Poor's 500 devrait ouvrir en hausse de 0,07% et le Nasdaq de 0,08%.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,01% à 7.792,58 points vers 11h06 GMT et à Francfort, le Dax recule de 0,37%. À Londres, le FTSE 100 monte de 0,44%, après que les données ont montré que la croissance des salaires en Grande-Bretagne a fortement ralenti et que le chômage a atteint son plus haut niveau en près de quatre ans au cours des trois mois précédant avril, ouvrant la voie à une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Les investisseurs restent attentifs aussi aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 perd 0,14% et le Stoxx 600 abandonne 0,10%.

De hauts représentants des Etats-Unis et de la Chine réunis à Londres pour des négociations commerciales poursuivent leurs discussions pour une deuxième journée consécutive dans la capitale britannique, afin de tenter de désamorcer un conflit commercial aux enjeux considérables. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré mardi que les négociations commerciales avec la Chine se déroulaient bien.

Lundi, Donald Trump avait déclaré à des journalistes que les discussions se passaient bien et que l'équipe américaine de négociateurs envoyée à Londres lui avait transmis "uniquement des bons retours".

Les marchés souhaitent en particulier un accord sur les contrôles des exportations de technologies américaines et de terres rares chinoises et veulent savoir où sera fixé le niveau final des droits de douane entre les deux pays après l'escalade commerciale qui a fait trembler les Bourses mondiales au début du mois d'avril.

Toute avancée dans les négociations devrait soulager les marchés, compte tenu du fait que les annonces sur les droits de douane souvent contradictoires de Trump et les fluctuations dans les relations sino-américaines ont fragilisé les deux économies, perturbé les chaînes d'approvisionnement et menacent de freiner la croissance mondiale.

"Alors que les acteurs du marché ont clairement une vision optimiste des perspectives, tant en matière de politique commerciale que plus généralement, nous ne pensons pas que cela doive être interprété comme une certitude que les droits de douane seront entièrement supprimés", a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint chargé des marchés chez Capital Economics.

VALEURS EN EUROPE

Bellway avance de 6,21% après avoir relevé ses prévisions de production en volume pour l'ensemble de l'année, soutenue par des ventes de printemps plus importantes et une demande plus forte de la part des clients.

Le secteur européen de la défense recule de 0,80%, avec les groupes allemands Rheinmetall abandonnant 2,73%, Renk 9,65% et Hensoldt 3,21%.

UBS recule de 6,78%, les investisseurs craignant l'impact des nouvelles propositions du gouvernement visant à obliger la banque suisse à détenir 26 milliards de dollars de capitaux supplémentaires, notamment sur ses projets de retours aux actionnaires.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 3,4 points de base à 4,4500%. Le deux ans abandonne 1,6 point de base à 3,9868%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,7 points de base à 2,5430%. Le deux ans perd 2,4 points de base à 1,8540%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,03% à 1,1423 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse mardi, alors que les investisseurs attendent l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et que l'approvisionnement en pétrole brut de l'Arabie saoudite vers la Chine devrait légèrement baisser.

Le Brent avance de 0,49% à 67,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,47% à 65,60 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)