Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert, résultats financiers en ligne de mire

publié le 06/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les investisseurs concentrant leur attention sur une série de résultats financiers avant l'entrée en vigueur imminente de droits de douane américains. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,30% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,1% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,29% à 7.643,36 points vers 10h14 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,06% et le Stoxx 600 prend 0,08%.

La saison des résultats trimestriels touche à sa fin aux Etats-Unis et en Europe mais de grands noms sont encore au menu. Ainsi, le géant pharmaceutique Novo Nordisk n'a guère rassuré les investisseurs après son "profit warning" retentissant la semaine dernière alors que le fabricant du médicament contre l'obésité Wegovy continue de souffrir de la concurrence et des contrefaçons.

Aux Etats-Unis, McDonald's, Uber, Walt Disney et Airbnb doivent publier leurs comptes au cours de la journée.

Sur le front commercial, des droits de douanes américains contre de nombreux pays doivent entrer en vigueur jeudi. Mais l'offensive de Donald Trump en la matière n'est pas finie. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait des droits de douane sur les semi-conducteurs et les puces électroniques dans le courant de la semaine prochaine et dit envisager d'imposer un "faible droit de douane" sur les importations de produits pharmaceutiques dans un premier temps, avant de fortement l'augmenter dans un an environ.

"Nous voyons les actifs risqués pris dans un bras de fer entre les solides bénéfices des entreprises américaines, alimentés par le thème de l'intelligence artificielle (IA), et les droits de douane qui pèsent sur la croissance tout en relançant l'inflation", soulignent les analystes chez BlackRock Investment Institute.

Novo Nordisk, qui a publié des résultats trimestriels sous les attentes, perd 2,01% dans un contexte d'intensification de la concurrence dans les médicaments contre l'obésité.

Monte Dei Paschi Di Siena avance de 3,33% après avoir publié mercredi un bénéfice au titre du deuxième trimestre nettement supérieur aux attentes, alors que la banque italienne cherche à racheter son concurrent Mediobanca (+2,32%).

Glencore recule de 4,12% après l'annonce d'une chute de 14% de son bénéfice ajusté au premier semestre, pénalisé notamment par la baisse des prix du charbon.

Beiersdorf chute de 13,11%, le fabricant allemand de biens de consommation ayant révisé à la baisse ses prévisions pour cette année. Zalando et Siemens Energy sont également dans le rouge après leurs résultats respectifs, perdent 6,72% et 2,42% respectivement.

TAUX

Les rendements du Trésor ont légèrement augmenté dans la nuit après l'échec d'une adjudication de 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans, mais restent proches de leurs plus bas niveaux de plusieurs mois. De nouvelles adjudications de 42 milliards de dollars sur 10 ans et de 25 milliards de dollars sur 30 ans sont prévues respectivement ce mercredi et ce jeudi.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 4,2 points de base à 4,2375%. Le deux ans prend 2,0 points de base à 3,7364%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 2,7 points de base à 2,6488%. Le deux ans avance de 2,0 points de base à 1,9081%.

CHANGES

Le dollar évolue dans une fourchette étroite mercredi, les cambistes optant pour la prudence avant la nomination par Donald Trump du remplaçant d'Adriana Kugler qui a démissionné du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,16% à 1,1592 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau en cinq semaines la veille, en réaction aux craintes de perturbations de l'approvisionnement après que Donald Trump a menacé l'Inde d'augmenter les droits de douane sur ses achats de pétrole brut russe.

Le Brent avance de 1,52% à 68,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,61% à 66,21 dollars.

