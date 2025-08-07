Ouverture Wall Street ouvre dans le vert, la "tech" portée par l'espoir d'exemptions tarifaires

publié le 07/08/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par les espoirs que les grandes entreprises technologiques puissent bénéficier d'exemptions sur les droits de douane américains prévus concernant les importations de semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 269,16 points, soit 0,61%, à 44.462,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,52% à 6.377,95 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,78%, soit 165,70 points, à 21.335,12 points.

Donald Trump a indiqué mercredi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés mais le président américain a précisé que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Cette décision a été réalisée en parallèle d'une annonce faite par Apple d'investir 100 milliards de dollars sur le sol américain.

Pour les entreprises comme Apple, "il n'y aura pas de changement", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

Après avoir déjà grimpé de plus de 5% la veille, Apple gagne encore 2,5% à l'ouverture.

En revanche, Intel perd 1,7% alors que Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses liens présumés avec des entreprises chinoises.

Parmi les autres valeurs, Eli Lilly recule de 11,30% après avoir déclaré jeudi que son comprimé expérimental GLP-1 avait aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel après 72 semaines dans le cadre d'une étude de phase avancée, soit moins que les résultats des essais précédents pour le traitement injectable contre l'obésité Wegovy de Novo Nordisk.

Warner Bros Discovery abandonne 4,81% après ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)