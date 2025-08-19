Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge avant le symposium à Jackson Hole

publié le 20/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les marchés attendent le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,14% pour le Nasdaq.À Paris, le CAC 40 perd 0,01% à 7.978,24 points vers 10h15 GMT, après avoir effacé ses pertes initiales. A Francfort, le Dax recule de 0,26% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,01%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,16% et le Stoxx 600 gagne 0,13%.

En ce milieu de semaine, l'attention se tourne, encore une fois, vers le front géopolitique.

Le président américain Donald Trump, qui a reçu successivement Vladimir Poutine vendredi puis Volodimir Zelensky et des dirigeants européens lundi, a exclu mardi de déployer des troupes américaines au sol en Ukraine. Cependant, il a ajouté que les Etats-Unis pourraient fournir un appui aérien aux Européens dans le cadre des garanties de sécurité censées être apportées à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie.

"Les États-Unis ne garantissent catégoriquement rien, aucune sécurité pour l'Ukraine, même s'ils sont ouverts à en fournir, car nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles ils le feraient. Il reste donc un risque non négligeable", estime Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique pour l'Asie hors Japon chez Mizuho.

En dehors du plan géopolitique, les regards se tournent vers la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra du 21 au 23 août. Le président de la Fed Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

L'attention se portera sur ses déclarations concernant les perspectives à court terme pour les taux, les investisseurs anticipant déjà presque entièrement une baisse des coûts d'emprunt le mois prochain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Renforçant les inquiétudes quant à l'ingérence du gouvernement dans les entreprises, des sources ont indiqué que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans des entreprises de puces électroniques en échange de subventions au titre de la loi CHIPS, quelques semaines seulement après avoir signé des accords de partage des revenus sans précédent avec Nvidia et AMD.

Les résultats financiers trimestriels de Nvidia sont attendus le 27 août. "Les résultats trimestriels de Nvidia, qui seront publiés la semaine prochaine, semblent désormais encore plus cruciaux qu'ils ne l'étaient déjà", observe Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment européen de la technologie (+0,02%) a effacé ses pertes initiales liées au repli, la veille, des grandes valeurs du secteur à Wall Street.

Les valeurs européennes de la défense sont encore sous pression avec les espoirs d'une fin prochaine du conflit en Ukraine. Rheinmetall perd 0,80%, Thales abandonne 0,22%.

Le spécialiste suisse des installations sanitaires Geberit recule de 2,66% après l'annonce de résultats trimestriels sous les attentes dans un contexte difficile pour l'industrie de la construction en Europe.

Dans la foulée, d'autres équipementiers du secteur reculent, comme Saint-Gobain (-0,69%), Schneider Electric (-1,41%) ou encore Legrand (-1,12%) à Paris.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu en amont du symposium de Jackson Hole

Le taux des Treasuries à dix ans perd 0,5 point de base à 4,2965%. Le deux ans abandonne 0,2 point de base à 3,7520%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,6 points de base à 2,7276%. Le deux ans abandonne 1,5 point de base à 1,9442%.

CHANGES

Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence, la prudence dominant avant le sommet des banquiers centraux à Jackson Hole.

L'euro perd 0,02% à 1,1644 dollar.

La livre sterling progresse de 0,07% face au dollar et de 0,13% face à l'euro après la publication de données sur l'inflation au Royaume-Uni. La hausse des prix a atteint 3,8% en juillet, un plus haut depuis début 2024, ce qui devrait alimenter l'approche prudente de la Banque d'Angleterre dans sa politique d'assouplissement monétaire.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en nette hausse, alors que les investisseurs continuent de suivre les négociations en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour l'heure, les sanctions occidentales visant le pétrole russe reste en place et freine l'offre.

Le Brent prend 1% à 66,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,04% à 63,00 dollars.

PLUS AUCUN PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 AOUT

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)