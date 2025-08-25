Pré-ouverture Wall Street vue en baisse avec les inquiétudes autour de l'indépendance de la Fed, l'Europe dans le rouge

publié le 26/08/2025

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes plongent à mi-séance, les investisseurs réagissant aux incertitudes politiques aux Etats-Unis et en France. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones perdant 0,11%, le Standard & Poor's 500 0,07% et le Nasdaq 0,04%. À Paris, le CAC 40 perd 1,51 % à 7.843,04 points vers 10h24 GMT. À Francfort, le Dax abandonne lui 0,38% et le FTSE à Londres 0,6%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,58%, l'EuroStoxx 50 0,69% et le Stoxx 600 0,62%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) continue d'agiter les marchés outre-Atlantique.

Quelques jours après que son président Jerome Powell a soutenu les actifs risqués en évoquant une potentielle baisse des taux en septembre, c'est désormais le limogeage d'une gouverneure de l'institution par Donald Trump, Lisa Cook, sur fond d'allégations de fraude pour obtenir un prêt immobilier qui concentre les attentions.

Les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur l'indépendance de l'institution, qui penche de plus en plus vers Trump et dont les décisions pourraient entraîner une pentification de la courbe des taux et peser sur le dollar, indiquent mardi les économistes d'ING dans une note.

En Europe, les analystes misent presque à l'unanimité sur une chute du gouvernement de François Bayrou après que la premier ministre français a annoncé lundi qu'il demanderait un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question "centrale" de la "maîtrise de nos finances".

"La question plus générale qui se pose pour l'euro est de savoir si les récentes nouvelles en provenance de France déstabilisent l'appétit pour l'euro de manière plus générale, ou s'il s'agit d'un problème isolé à la France", résument les économistes d'ING dans la même note.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur bancaire européen affiche la plus mauvaise performance du Vieux continent à la mi-journée, en baisse de 1,72%, plombé par les banques françaises qui subissent la situation politique nationale.

BNP Paribas, Crédit Agricole SA et Société Générale perdent entre 6,49% et 4,69%.

Toujours en France, Spie et Eiffage, qui ont annoncé des acquisitions lundi, perdent 6,57% et 6,17%.

Ailleurs en Europe, Kingfisher perd 4,1% après que Deutsche Bank a réduit son objectif de prix sur le cours.

TAUX

Les taux français se stabilisent après la forte hausse de lundi.

Le rendement du dix ans français prend 1,2 point de base à 3,5024% tandis que celui à deux ans recule de 1,6 pb à 2,061%. Le rendement du dix ans allemand perd 2,1 pb à 2,7398%, celui du taux à deux ans 2,4 pb à 1,954%,

Le rendement du Treasury à dix ans prend 2,2 pb à 4,2965% tandis que le rendement du titre à deux ans recule de 2,1 pb à 3,7085%.

CHANGES

Le dollar est orienté à la baisse après le limogeage d'une gouverneure de la Fed par Donald Trump.

Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,17% à 1,1638 dollar, et la livre sterling progresse de 0,13% à 1,3473 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent mardi après avoir bondi de près de 2% lors de la séance précédente, les traders restant attentifs à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le Brent perd 1,51% à 67,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,67% à 63,7 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 26 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Indice du Conference board août 96,2 97,2

sur la confiance des

consommateurs

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

