Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avec l'Europe, les taux baissent

publié le 04/09/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue légèrement dans le vert jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent également à mi-séance, dans un contexte d'atténuation de la pentification de la courbe des taux en attendant la publication du rapport sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture pratiquement stable pour le Dow Jones, une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,23% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, grignote seulement 0,04% à 7.722,69 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,78% et à Londres, le FTSE prend 0,16%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,56% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,39%. Le Stoxx 600 gagne 0,60%, tiré essentiellement par les nouvelles technologies (+1,06%). Le compartiment des loisirs et du transport (-0,69%) limite le potentiel des gains de l'indice paneuropéen dans le sillage d'une publication financière dans le secteur.

Pour Chris Beauchamp, analyste marchés chez IG Group, les perspectives en termes de voyage restent quelque peu incertaines, car les consommateurs pourraient réduire leurs dépenses au regard des prévisions d'une inflation élevée en Europe pour le reste de l'année.

Les inquiétudes concernant les dépenses budgétaires liées à la dette dans les économies développées, qui ont refait surface cette semaine et déclenché des tensions dans l'obligataire et une baisse des actions, se sont un peu apaisées jeudi dans l'espoir d'une baisse rapide des coûts d'emprunt.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), comme Christopher Waller, Raphael Bostic et Neel Kashkari, ont dit mercredi réfléchir à des baisses des taux, inquiets pour l'emploi. La publication à 12h15 GMT de l'enquête ADP, prélude au rapport mensuel officiel sur l'emploi américain de vendredi, permettra d'en savoir davantage. L'indice ISM des services, quant à lui, fournira des éléments sur l'état de la conjoncture américaine, alors que la Fed doit se réunir les 16 et 17 septembre et qu'une baisse d'au moins 25 points de base de ses taux est attendue.

Les investisseurs seront également attentifs aux propos de Stephen Miran, conseiller économique du président Donald Trump, à l'occasion d'une audition de confirmation devant le Sénat pour occuper un siège de gouverneur à la Fed en remplacement d'Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Salesforce chute de 6,6 % en avant Bourse, le spécialiste du "cloud" ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street, notant un retard dans la monétisation de sa plate-forme d'agent d'IA.

American Eagle Outfitters s'envole de 24,9% en avant-Bourse, le fabricant de vêtements ayant annoncé mercredi s'attendre à des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux prévisions.

VALEURS EN EUROPE

Sanofi chute de 10,34% après des résultats déçevants d'une étude sur l'amlitelimab, un traitement expérimental destiné aux patients atteints de dermatite atopique.

BioMérieux cède 1,78% après avoir ajusté sa fourchette de prévisions de ventes pour cette année 2025 dans un contexte de recul du marché chinois.

Jet2 dégringole de 13,20% après que la compagnie aérienne britannique à bas prix a annoncé prévoir un bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année se situant dans la partie inférieure de ses attentes. Dans son sillage, l'allemand TUI perd 2,18% et le britannique Easyjet 3,36%.

Volvo Cars recule de 2,19%, les ventes du constructeur automobile ayant chuté de 9% en août sur un an.

Mediobanca fléchit de 2,79% alors que la banque a renouvelé jeudi, à l'issue d'un conseil d'administration, son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi (-3,22%) malgré sa récente proposition améliorée.

CVC Capital plonge de 4,85%, le fonds de capital-investissement ayant publié des résultats jugés au titre du premier semestre.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro et aux Etats-Unis continuent de reculer jeudi sur toutes les maturités après notamment des adjudications en France et au Royaume-Uni, sans pour autant évacuer complètement les inquiétudes sur les dettes publiques des Etats, même si la demande sur les obligations à long terme reste robuste.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 2,5 points de base (pb), à 2,71%, et celui à 30 ans 3,4 pb, à 3,32%.

En France, l'OAT à dix ans abandonne 4,5 pb, à 3,49%, et le 30 ans 5,9 pb, à 4,39%, après avoir grimpé mardi à 4,52%, son plus haut niveau depuis juin 2009.

Le "spread", c'est-à-dire l'écart de rendement, entre le Bund et l'OAT à dix ans, s'affiche à 81 pb alors que le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) français, Olivier Faure, a déclaré jeudi que la messe était dite, confirmant la volonté des oppositions de renverser le gouvernement de François Bayrou le 8 septembre.

Le ministre français des Finances, Eric Lombard, de son côté, a estimé que le gouvernement devra faire des compromis sur les projets de réduction du déficit budgétaire en cas de chute de François Bayrou, a rapporté mercredi le Financial Times.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fléchit de 1,2 pb, à 4,19%, et celui à 30 ans de 1,1 pb, à 4,88%, alors que les traders évaluent désormais à 97% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed ce mois-ci, à la suite de la publication de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois.

CHANGES

Le dollar progresse, de 0,16% face à un panier de devises internationales après un début de semaine volatile, les investisseurs étant confrontés à un marché obligataire fragile et à des données montrant un affaiblissement du marché du travail.

L'euro cède 0,15%, à 1,642 dollar, après un indicateur montrant un recul plus marqué que prévu des ventes au détail en zone euro en juillet, en baisse de 0,5% en rythme mensuel, contre une hausse de 0,60% (chiffre révisé) en juin.

La livre sterling s'échange à 1,1641 dollar (-0,17%), continuant de souffrir des inquiétudes sur le budget, qui sera présenté le 26 novembre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se replie encore jeudi, après une baisse de plus de 2% la veille, alors que les investisseurs attendent l'issue une réunion de l'Opep+, prévue ce week-end, au cours de laquelle l'organisation pourrait procéder à une nouvelle augmentation de ses objectifs de production.

Le Brent reflue de 1,04% à 66,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,06% à 63,29 dollars.

