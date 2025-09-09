Fermeture Wall Street termine en hausse, les investisseurs parient sur une baisse des taux

publié le 09/09/2025

par Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, la révision à la baisse des créations annuelles d'emploi venant renforcer les paris d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 196,39 points, à 45.711,34 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 17,46 points, soit 0,27% à 6.512,61 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 80,79 points, soit 0,37% à 21.879,489 points.

L'économie américaine a créé 911.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été estimé précédemment, a déclaré mardi le département américain du Travail.

Les opérateurs anticipent largement une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine.

La publication vendredi d'un rapport décevant sur l'emploi non-agricole avait déjà ravivé les inquiétudes concernant un affaiblissement du marché du travail américain.

"Cela ne dissuade en rien la Fed de procéder à une baisse de 25 points de base", a déclaré Paul Nolte, stratégiste chez Murphy and Sylvest, dans l'Illinois. "Nous ne le savons pas d'un mois sur l'autre et nous ne le sauront pas pour quelques mois encore, mais cela semble montrer que le marché du travail est faible."

Aux valeurs, UnitedHealth a bondi après avoir annoncé qu'il s'attendait à ce que les inscriptions aux régimes d'assurance maladie Medicare les mieux notés soient conformes à ses prévisions.

Apple a chuté après avoir dévoilé de nouveaux iPhones qui n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Oracle progressait avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés.

(Avec Purvi Agarwal et Ragini Mathur; version française Camille Raynaud)