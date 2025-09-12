Pré-ouverture Wall Street vue sur une note prudente avant la Fed, le CAC 40 en nette hausse malgré Fitch

publié le 15/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, portées par le CAC 40 parisien, à l'entame d'une semaine cruciale pour la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait enfin reprendre ses baisses de taux d'intérêt après les avoir maintenus inchangés depuis janvier.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,03% pour le Nasdaq.

À Paris, où les investisseurs ne semblent pas surpris par la dégradation de la note de crédit de la France par Fitch, le CAC 40 gagne 1,09% à 7.910,78 points vers 10h46 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,37% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 prend 0,42% et le Stoxx 600 gagne 0,47%.

Les investisseurs semblent optimistes avant les nombreuses décisions de politique monétaire qui seront prises cette semaine, en particulier celle de la Fed, qui devrait baisser ses taux d'intérêt mercredi pour la première fois depuis décembre 2024.

Les contrats à terme montrent que les marchés intègrent avec une quasi-certitude que les taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 4,25%-4,50%, vont baisser d'un quart de point.

Se démarquant de la plupart de leurs homologues, les analystes de la Société Générale préconisent même une baisse de 50 points de base par la Fed ce mois-ci, en raison d'une forte détérioration de la dynamique du marché du travail américain depuis la dernière réunion de l'institution.

Les prévisions de la banque centrale et les indications de son président, Jerome Powell, sur l'ampleur et le rythme des éventuels assouplissements futurs feront l'objet d'un suivi attentif, car les contrats à terme intègrent une baisse de 125 points de base d'ici fin 2026. Tout commentaire moins accommodant que prévu pourrait décevoir les investisseurs.

Outre la Fed, la Banque du Canada devrait également réduire ses taux d'un quart de point cette semaine, tandis que la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux inchangés.

Dans ce contexte, la dégradation de la note de crédit de la France par Fitch vendredi soir, largement anticipée par les marchés, n'affecte en rien le CAC 40, qui, au contraire, a touché son plus haut niveau en trois semaines, tandis que les obligations de la deuxième économie de la zone euro, récemment sous pression en raison des turbulences au sein du gouvernement, restent stables.

Les banques françaises SocGen, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent chacune entre 1,5% et 2,8%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Worldline prend 3,7% après avoir annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri comme directeur financier, une nouvelle étape du remaniement de la direction du groupe de paiements en ligne, un an après le renvoi de son directeur général Gilles Grapinet.

Rubis grimpe pour sa part de 9,4%, l'agence Bloomberg ayant rapporté vendredi que le géant du private equity CVC et le groupe de matières premières Trafigura étaient séparément intéressés par le rachat du distributeur français de carburants.

Virbac perd au contraire 4,4% après la publication de ses résultats.

Ailleurs en Europe, UBS progresse de 1,7%, aidé par les rapports de presse selon lesquels la banque envisagerait de s'installer aux États-Unis en réponse aux propositions du gouvernement suisse concernant de nouvelles exigences en matière de fonds propres.

TAUX Les rendements de la zone euro reculent lundi à l'approche d'une semaine riche en événements macroéconomiques, notamment les décisions de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, qui pourraient toutes influencer l'appétit des investisseurs pour la dette de la zone euro.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd -2,4 points de base à 2,6900%. Le deux ans recule quant à lui 1,2 point de base à 2,0092%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans cède près de 3 points de base à 3,4779%.

Le spread entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance ressort à 78,38 points de base après avoir atteint 81,07 points de base plus tôt en séance.

Les marchés obligataires sont plutôt calmes aux Etats-Unis en attendant la Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,0624%.

CHANGES

L'euro est favorisé par les perspectives de statu quo des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).

La monnaie européenne gagne ainsi 0,21% à 1,1758 dollar, tandis que le billet vert cède 0,17% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent légèrement lundi, les investisseurs évaluant l'impact des attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes, et alors que le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt à imposer des sanctions contre Moscou si les pays de l'Otan cessaient d'acheter du pétrole russe.

Le Brent prend 0,22% à 67,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,3% à 62,88 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)