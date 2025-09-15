Fermeture CAC 40: résiste à la pression sur la dette, grimpe au seuil des 7900 pts

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain de 0,92%, à 7896 points, largement soutenue par Kering (+5,8%), Thales (+4,6%) et STMicroelectronics (+4,1%).Les investisseurs ne semblent donc pas particulièrement inquiets par la dégradation de la note de la dette française par Fitch, qui est passée de 'AA-' à 'A+' vendredi soir, une décision largement anticipée par les marchés : le rendement de nos OAT se détend d'ailleurs de -2,2 points vers 3,48%, celui des Bunds de -2 points à 2,69%.

Le 'spread' OAT/Bund reste littéralement figé à moins de 80 points de base, les BTP italiens effacent -4,5 points vers 3,50% car la note de l'Italie est relevée à 'A'.'Il n'y a pas de justification valable pour que les rendements français s'écartent davantage de leurs homologues régionaux', analysait ce matin Andrea Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Banque.'L'importance de la perspective stable de Fitch à 'A+' ne doit pas être négligée, surtout lorsque les OAT se négocient souvent proches ou à moindre coût par rapport à l'Italie et la Grèce, qui sont toutes deux notées bien en dessous de la France', ajoute l'expert.

'Avec la perte de son statut 'high grade', la France risque de voir ses obligations d'État de long terme (OAT) subir une nouvelle pression', prévient de son côté Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.'Si une autre agence de notation décidait à son tour d'abaisser la note du pays, certains investisseurs - ceux détenant uniquement les dettes souveraines les mieux notées - seraient forcés de vendre leurs titres', ajoute l'analyste.Les marchés vont désormais se concentrer sur la Fed, qui tiendra sa réunion de politique monétaire mercredi. Le baromètre FedWatch du CME Group estime à 96% la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed, tandis que 4% des opérateurs tablent sur un assouplissement de 50 points de base.

Les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, afin d'évaluer les perspectives de nouvelles réductions de taux d'ici à la fin de l'année.Sachant que les actifs risqués ont été largement soutenus par l'anticipation d'une baisse des taux aux États-Unis ces derniers mois, de mauvaises nouvelles pourraient donner lieu à un mouvement de consolidation, d'autant que les marchés d'actions américains évoluent aujourd'hui à des niveaux records.En attendant, c'est un nouveau florilège de records absolus pour le S&P 500 (+0,5%) et le Nasdaq (+0,8%) avec comme locomotives Tesla (+7% comme vendredi, après +6% jeudi), Intel +5%, Alphabet +4,6%, Amazon +1,7%.Les investisseurs seront également attentifs aux annonces de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon, qui devraient pour leur part maintenir leurs taux inchangés en raison de pressions inflationnistes tenaces.

La BoE pourrait toutefois procéder à une nouvelle baisse d'ici la fin de l'année, probablement en novembre, afin de soutenir une activité économique maussade.Là encore, les investisseurs scruteront attentivement les communiqués et les comptes rendus de réunion pour tenter de déceler des indices sur le calendrier et le rythme de ces prochains ajustements monétaires.Sur le marché des changes, l'euro évolue sur des marges étroites en attendant les annonces de la Fed, pour se traiter autour de 1,176 USD (+1%).Du côté du pétrole, les cours du brut repartent de l'avant après avoir été pénalisés vendredi par la perspective d'une offre largement surabondante en 2026.Le Brent progresse de 0,8% à 67,4 USD le baril.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce le lancement de la construction de l'usine de traitement d'eau de mer ainsi que de la phase 2 du redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi, les deux derniers grands contrats du Gas Growth Integrated Project (GGIP), en Irak.

TotalEnergies annonce le lancement de la construction de l'usine de traitement d'eau de mer ainsi que de la phase 2 du redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi, les deux derniers grands contrats du Gas Growth Integrated Project (GGIP), en Irak.

Veolia annonce la signature, en Arabie saoudite, d'un accord entre son consortium (composé avec Marafiq et Lamar) et SATORP (coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies Raffinage Chimie) pour un projet majeur de recyclage de l'eau dans la ville industrielle de Jubail.L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé ce week-end le renouvellement de son contrat de capacité signé avec le mexicain Multimedios Television, avec lequel il collabore depuis plus de 25 ans.Enfin, l'opérateur de satellites SES annonce qu'il testera de nouvelles stations terrestres optiques construites par la société française Cailabs pour envoyer des données depuis l'espace en utilisant des faisceaux laser au lieu d'ondes radio.