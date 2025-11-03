Ouverture CAC 40: correction marquée, l'indice s'enfonce sous les 8000 points

publié le 04/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris décroche nettement ce matin, lâchant 1,8% à 7965 points, notamment plombée par Edenred (-8,5% après ses résultats), Hermès (-3,3%) ou encore STMicroelectronics (-3,1%).Seules deux valeurs du CAC sont dans le vert ce matin, et encore avec des gains limités : URW gagne 0,7% devant Engie (+0,1%).

En dépit de son rebond de 2,8% en octobre, le marché parisien est à la peine ces derniers jours, enchaînant les séances dans le rouge. Les investisseurs, pressés de trouver du rendement, se sont clairement tournés vers les États-Unis, où les grosses capitalisations technologiques continuent d'assurer la santé des portefeuilles.Ainsi, le Nasdaq Composite s'est à nouveau rapproché de ses sommets grâce à la bonne tenue d'Amazon, qui s'est adjugé 4% hier dans le sillage de la signature d'un gigantesque contrat de capacités dans le 'cloud' avec OpenAI, témoignant d'un appétit toujours féroce des intervenants pour la thématique de l'IA.

Nvidia, véritable locomotive de Wall Street en ce moment, en a profité pour engranger 2,4% de gains, tandis que Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, grimpait de plus de 3% avant l'annonce de ses résultats.Mais comme l'illustre la réaction négative du titre Palantir à cette publication en cotations après-Bourse, les bonnes nouvelles commencent à être largement intégrées dans les cours, et il devient difficile pour les opérateurs de trouver de nouveaux catalyseurs, ce qui pourrait laisser le champ libre à des prises de bénéfices.Par ailleurs, la saison des résultats - qui a largement soutenu les marchés d'actions ces dernières semaines - touche désormais à sa fin, même si quelques poids lourds de la trempe d'AMD, McDonald's, Pfizer, Qualcomm ou Spotify doivent encore présenter leurs comptes dans les jours à venir.

Sur les 64% des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats, 83% ont dépassé les attentes, ce qui est bien mieux que la moyenne historique des dix dernières années et constitue la meilleure performance depuis 2021.Sur le Vieux Continent, la saison des publications du 3e trimestre s'est révélée plus mitigée, puisque les difficultés du secteur automobile ont plus que compensé les bonnes surprises au niveau des bancaires, ce qui devrait in fine se traduire par un repli des bénéfices des entreprises sur le trimestre écoulé.La désaffection actuelle pour les marchés européens s'explique aussi par la multiplication des signes montrant une activité maussade au sein de l'économie de la zone euro, susceptibles de conduire les investisseurs à se positionner pour prendre des gains sur les marchés de la région avant que les premiers effets du plan de relance allemand se manifestent.

Malgré tout, les analystes estiment que les marchés financiers devraient rester bien orientés, la dynamique générale continuant, selon eux, de favoriser une progression des indices, même si les dernières séances se sont caractérisées par davantage d'hésitation.'Les éléments favorables sont toujours nombreux, entre une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices, un environnement monétaire plus souple, des tensions commerciales apaisées et une saisonnalité historiquement porteuse', rappelle Michael Brown, le stratégiste vedette de Pepperstone.'Difficile, dans ces conditions, de parier contre le marché', prévient le professionnel.À Londres, le Brent cède 1,3% autour de 64 USD le baril. L'euro recule de 0,3% face au billet vert à 1,15 USD.

A noter également de nombreux dégagements sur le Bitcoin qui lâche 2,5% autour des 103 700$.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se détend vers 2,64% (-2 points de base), l'OAT de même échéance est stable à 3,43%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Edenred indique viser une hausse de l'EBITDA entre +8% et +12% sur la durée de son plan stratégique Amplify 25-28, dont des croissances organiques de +2% à +4% en 2026, puis de +8% à +12% par an en 2027 et 2028. Chaque année du plan, le groupe de solutions de paiement prévoit aussi de réaliser un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65%, 'reflétant son profil de génération élevée et prévisible de cash', indique-t-il.De son côté, bioMérieux vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5% et +6,5% à changes constants (et non plus de +6% à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'.

Le groupe de diagnostic in vitro confirme néanmoins attendre une croissance entre +12% et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.TotalEnergies a signé un contrat avec Data4 pour la fourniture d'électricité renouvelable (Clean Firm Power) pour les sites de Data4 en Espagne. Ce contrat débutera en janvier 2026 pour 10 ans. Il représentera un volume total de 610 GWh.Enfin, Valeo indique avoir conclu avec 2CRSI, spécialiste des serveurs et des solutions de stockage haute performance, un partenariat stratégique pour développer des solutions de refroidissement immersif de nouvelle génération adaptées aux environnements informatiques de pointe.