Ouverture CAC 40: poursuit son repli, les investisseurs sur la défensive

publié le 05/11/2025

(Zonebourse.com) - Le mouvement de contraction se poursuit à Paris, où le CAC 40 cède 0,2% ce matin, vers 8050 points, et semble s'inscrire dans ce qui pourrait être une 7e séance consécutive de repli.Parmi les lanternes rouges, on trouve aujourd'hui Thales (-1,5%), suivie de près par Sanofi et Eurofins Scientific (-1,3% chacun).

Alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin, les marchés doivent composer avec des niveaux de valorisation élevés, conjugués à l'absence de catalyseurs et à une potentielle bulle spéculative sur l'IA. Conséquence ? Les possibilités de prises massives de bénéfices - et donc de correction du marché - poussent les investisseurs à la prudence.

Le moral des investisseurs s'est d'ailleurs à nouveau dégradé hier avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.Le cas de Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, est à ce titre particulièrement frappant. Bien que le groupe de Denver ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs annuels lundi soir, le titre a décroché de quasiment 8% hier, victime de prises de profits après une multiplication par quatre de son cours de Bourse depuis le 1er janvier.

Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture autour de l'équilibre des grands marchés américains.Inquiets d'une possible accentuation de la consolidation actuellement à l'oeuvre, les intervenants pourraient s'attacher à diminuer le niveau de risque de leurs portefeuilles et se replier sur les actifs les plus sûrs.Sur le front des statistiques, la production rebondit dans l'industrie manufacturière française en septembre (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.Par ailleurs, l'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français.

Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.Enfin, en Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré un rebond un peu plus marqué que prévu en septembre grâce notamment à un regain d'activité dans le secteur de l'automobile, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.Les résultats de l'enquête ADP, attendus à l'heure du déjeuner, seront scrutés de près, d'autant que le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, l'un des rendez-vous économiques les plus suivis par les marchés, ne paraîtra pas vendredi en raison du 'shutdown' qui continue de paralyser les administrations américaines.

L'indice ISM des services, attendu dans l'après-midi, sera lui aussi plus surveillé qu'à l'accoutumée, car il permettra d'en savoir plus sur le climat actuel des affaires Outre-Atlantique.Les indicateurs économiques ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir. Ils devront aussi étudier les résultats de plusieurs ténors de la cote, comme Arm, AstraZeneca, McDonald's ou Qualcomm.Sur le Forex, l'euro cède 0,5% face au billet vert, à 1,147 USD, après avoir enfoncé consécutivement les seuils de 1,16 puis 1,15 ces derniers jours pour revenir à des plus bas de trois mois face au billet vert.Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'État sont stables. Celui du Bund allemand à dix ans évolue à 2,65% tandis que l'OAT française de même échéance est à 3,44%.En attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, le Brent gagne 0,5% à Londres, à 64,7 USD le baril.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Rubis affiche au titre de son 3e trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 3%, dont un tassement de 1% en retail-marketing et une baisse de 17% en support-services, dans ses activités principales de distribution d'énergies.Bouygues publie un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros au titre des 9 premiers mois 2025, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 MEUR.Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher, une nomination qui prendra effet le 1er février 2026.Enfin, Oxford Nanopore Technologies et bioMérieux annoncent le lancement d'AmPORE-TB, une solution de séquençage, à usage de recherche uniquement, pour identifier rapidement la tuberculose résistante aux antibiotiques.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.