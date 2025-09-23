Pré-clôture CAC40 : s'effrite dans des volumes insignifiants, l'Euro cède 0,65% contre $

publié le 24/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris consolide de -0,4 à -0,5%, ce qui efface l'essentiel de ses gains de la veille alors que Wall Street évolue sans tendance depuis 90 minutes malgré quelques coups d'éclat comme Intel avec +5% et Lithium America (LAC) qui bondit de +98% (l'administration va investir dans un projet d'extraction de cette société canadienne sur le sol US).

Une fois n'est pas coutume depuis début septembre, l'Euro-Stoxx50 surperforme le CAC en se maintenant à l'équilibre vers 5.473Pts, avec un DAX en hausse de +0,3% (la volatilité apparait absente sur la plupart des places occidentales).Les volumes d'échanges sont plus qu'insignifiants sur le CAC40, voire squelettiques avec 1,3MdsE échangés en l'espace de 7 heures.A Wall Street, à 17H, les indices US affichent un statu quo parfait (score nul à marginalement négatif pour le S&P500, le Nasdaq et le Dow Jones) et le 'VIX' est lui aussi figé vers 16,7.

A l'instar des derniers jours, les variations devraient rester limitées en l'absence d'événement économique majeur, sachant que le principal élément moteur du moment, la reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, semble désormais bien intégré dans les cours.'La forte hausse des derniers mois appelle à une vigilance accrue dans les portefeuilles, notamment en cas de déception sur la croissance mondiale ou d'une reprise haussière de l'inflation', préviennent à ce titre les équipes de HSBC AM.'Les actions européennes continuent de bénéficier de valorisations attractives et de politiques budgétaires stimulantes, mais leur parcours haussier depuis le début de l'année est déjà significatif', considère le gestionnaire d'actifs.

Si HSBC AM déclare maintenir une vue constructive sur les marchés d'actions, ses analystes indiquent conserver certaines protections au sein de leur portefeuille afin de couvrir ces scénarios adverses. A ce titre, la société de gestion indique privilégier aujourd'hui les petites capitalisations et les valeurs décotées du Vieux Continent.Jerome Powell, le patron de la Fed, a d'ailleurs un peu douché les espoirs des acheteurs les plus enthousiastes ('permabulls') hier en tenant un discours jugé 'faucon' lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence (Rhode Island).Le patron de la banque centrale s'est notamment prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.

Ces propos relativement ambivalents, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une nouvelle baisse de taux en octobre, ont pesé sur Wall Street, où les indices US se sont retournés à la baisse dans l'après-midi, le Nasdaq cédant -1% à la clôture d'hier.Les anticipations de ralentissement économique sont contredits par les derniers chiffres concernant l'immobilier avec un sursaut de +20,5% des ventes de logements neufs, à 800.000 en rythme annuel contre 650.000 anticipé (665.000 le mois dernier).Les prix demeurent par ailleurs très élevés et proches de leurs records avec un prix moyen de 534.100$s, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.Le prix médian ressort quant à lui à 413.500 dollars, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre.En ce qui concerne la répartition géographique, les ventes de logements neufs se sont envolée dans le nord-est du pays (+72,2%) ainsi que dans le sud (+24,7%).

Au rythme actuel des ventes, il faudrait 7,4 mois pour écouler le stock de logements disponibles, contre neuf le mois précédent, selon les calculs de Washington.Pour se faire une idée du dynamisme de l'économie US, une batterie d'indicateurs macro-économiques reste au programme du reste de la semaine - avec au premier chef les chiffres de la croissance au deuxième trimestre prévus demain et les derniers chiffres de l'inflation attendus vendredi - pourrait donner une esquisse de tableau de l'état de la conjoncture aux Etats-Unis.L'agenda macroéconomique du jour est en revanche plutôt mince en Europe, avec tout de même la publication de l'indice Ifo mesurant le climat des affaires, puis des ventes de logements neufs aux Etats-Unis dans l'après-midi.L'indice du climat des affaires compilé par l'institut munichois Ifo, publié ce mercredi à partir des réponses d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.

Quelques résultats animent par ailleurs la tendance, dont ceux du fabricant de puces Micron, dont le titre ressort en baisse de 2% au lendemain de la présentation de comptes trimestriels meilleurs que prévu et de perspectives jugées prometteuses.Les annonces d'investissements massifs soutiennent les valeurs liées à l'IA, puisque les solides résultats dévoilés par les acteurs du secteur laissent entrevoir le déblocage de nouveaux investissements technologiques eux-mêmes susceptibles de bénéficier aux géants Nvidia et Oracle, un phénomène qui conduit les investisseurs à considérer chaque mouvement de consolidation comme une opportunité d'achat.Avec la pause de Wall Street, les obligations souveraines retrouvent toutefois un peu d'intérêt aux yeux d'investisseurs, ce qui conduit les rendements à s'éroder dans un contexte assez pauvre en données.Le rendement des Treasuries à dix ans reprend plus de deux points de base à 4,1400%, le '30 ans' est stable à 4,7400% , de même que celui du dix ans allemand à 2,75% ou des nos OAT à 3,5700%.

Côté Forex, l'euro rechute de -0,65% vers 1,1738 contre 1,18 face au dollar, l'Or s'effrite de 0,4%, de 3.780 vers 3.755$.Le baril reste ferme, alors que les tensions géopolitiques demeurent importantes et que l'économie américaine pourrait profiter des dernières mesures de soutien prises par sa banque centrale.Le Brent perd 1,15% à 68,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,2% à 64,5 dollars en attendant la parution, plus tard dans la journée, des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.