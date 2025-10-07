Pré-clôture CAC40 : tente de s'accrocher aux 8.000 mais W-Street hésitant, le $ prend 0,45% à 1,1655

publié le 07/10/2025

(Zonebourse.com) - La fin de séance s'annonce un peu plus hésitante alors que les indices US ont du mal à confirmer leurs records du 1er quart d'heure.Bourse de Paris reste en légère hausse (+0,1% vers 7.980) mais le CAC ricoche sous les 8.000 en intraday, au lendemain d'une séance plombée par le retour des inquiétudes au sujet de la dette française après les derniers soubresauts de la vie politique.

Les gains résiduels du CAC40 reposent désormais exclusivement sur les champions du luxe avec +4,3% pour LVMH et +6,6% sur Kering, le reste de la cote est 'dans le rouge'.Wall Street semble chercher un second souffle après nous avoir offert un nouveau feu d'artifice de records absolus dès les 1ers échanges avec le S&P500 à 6.754 (il est retombé à l'équilibre à 6.740), idem pour le Nasdaq-100 qui a culminé à plus de 25.

000, ou le Russell-2000 sous 2.500Pts... et un repli de 0,1% a 0,2% affecte le Dow Jones qui n'a pu inscrire un nouveau zénith.Le 'shutdown' aux Etats continue d'être ignoré par Wall Street qui na d'yeux que pour l'I.A et les fournisseurs de 'GPU' (AMD notamment flambe de +30% en 48H et bat un record absolu).Le CAC40 bénéficie d'un répit mais 'instabilité politique et gouvernementale en France risque de rebondir dès ce mercredi en cas d'annonce de dissolution du Parlement par le Président de la République, si les ultimes efforts de S.

Lecornu pour rassembler une 'majorité élargie' sur un projet de gouvernement 'a minima' n'aboutit pas.'Bien qu'il y soit encore réticent, le Président pourrait être contraint dans les prochains jours à annoncer une nouvelle dissolution', estime Michaël Nizard, directeur des gestions Multi Asset & Overlay chez Edmond de Rothschild AM.'Il n'y a actuellement aucune perspective de solution à l'impasse politique, et une chose est claire : le déficit budgétaire diminuera au mieux lentement, tandis que le taux d'endettement continuera d'augmenter pour le moment', prévient Deutsche Bank.

Une dissolution risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français et la sous-performance du CAC 40, avec un risque non négligeable de diffusion des tensions à d'autres actifs à l'instar des banques françaises, de l'euro et des spreads périphériques'.Le Chancelier Merz, sans citer la France -bien sûr- évoque des pays dépensiers, par opposition aux pays 'économes' (l'Allemagne -bien sûr- et les Pays Bas) qui mettent à mal la croissance européennes.Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs ont pris connaissance de celle de la France.

Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.Les marchés obligataires de la zone Euro se montrent peu volatiles : nos OAT rajoutent +1,2Pt à 3,58% et le Bund +1Pt à 2,727%.Outre Atlantique, les T-Bonds ne sont pas plus inspirés : -1,8Pt sur le '30 ans' à 4,74% et -1,5Pt sur le '10 ans' à 4,15%.

Côté pétrole, le baril de Brent n'en finit plus de glisser avec -0,8% vers 64,85$ et le WTI n'est pas mieux avec -0,7% vers 61,2$.Net fléchissement de l'Euro face au Dollar -0,45% vers 1,1655 tandis que l'or (+0,2%) bat un nouveau record à 3.980$ (les .4000$ pour ce soir ?).Dans l'actualité des valeurs, Valneva a révisé en baisse ses prévisions financières pour 2025, suite à la suspension par la FDA américaine de la licence de son vaccin Ixchiq, mais a sécurisé un nouvel accord de prêt avec Pharmakon Advisors.L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB-' ('investment grade') sur le groupe immobilier Altarea et sa filiale Altareit, mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.

Le groupe agroalimentaire LDC a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros pour son premier semestre 2025-26 (clos fin août), en progression de 15,6% par rapport à la même période de l'an dernier (+5,6% à périmètre identique).Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.