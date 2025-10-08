Fermeture CAC 40: en nette hausse, porté par les espoirs d'accord politique dans l'Hexagone

publié le 08/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 1,07%, à 8060 points, avec le renfort de Legrand (+3,5%), LVMH (+2,8%) ou encore Société Générale (+2,1%).L'indice parisien efface ainsi la majeure partie de ses pertes consécutives à l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu, qui, selon les dernières rumeurs, pourrait sauver son poste de '1er ministre' grâce à un recul sur la réforme des retraites, ce qui lui assurerait, par exemple, la non-censure du projet de budget 2026 par le groupe socialiste.

Le 1er ministre doit s'exprimer ce soir à 20h. Même si la France échappe à une dissolution, 'Les investisseurs se préparent à une plus grande volatilité de l'euro et des marchés européens alors que la confiance dans la capacité de la France à se gouverner continue de s'éroder', avertit Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group.Ce dernier voit le pays 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.

La hausse des valeurs françaises permet à l'Euro-Stoxx50 de battre un nouveau record absolu vers 5655.Francfort grimpe malgré une production industrielle en chute libre (-4,3% en août), en Allemagne, dans le sillage des -18,5% d'activité observée dans l'industrie automobile, alors que BMW émet un 'profit warning' ce mercredi.À Wall Street, les indices sont en vert avec +0,7% pour le Nasdaq et +0,5% pour le S&P500.L'euro est d'autant plus recherché que le Japon de Sanae Takaichi fait le choix de l'inflation et donc du sacrifice du yen (qui plonge vers 153/USD).Au chapitre des statistiques du jour, seule était attendue la production industrielle allemande pour le mois d'août ce matin (déjà évoquée), avant le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraître après la clôture en Europe.

Sur le front obligataire, les mauvais chiffres allemands relancent les espoirs de détente des taux et les Bunds effacent -3,2 points à 2,679%, nos OAT -5,4 points à 3,518%, les BTP italiens -6,2 points à 3,506%.Côté devises, l'euro continue de glisser et cède -0,8% face au billet vert, à 1,161 USD. L'or reste à des sommets, à 4045$ l'once (+1,5%).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Legrand annonce avoir réalisé l'acquisition de Cogelec Développement, qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action (soit 29 EUR par action pour les mentions ultérieures).Crelan et Crédit Agricole annoncent avoir finalisé leur partenariat stratégique avec la signature d'accords commerciaux et l'acquisition d'une participation minoritaire de 9,9% dans Crelan SA/NV par le groupe Crédit Agricole.

Enfin, Sanofi indique qu'AlphaMedix a satisfait l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité lors d'un essai de phase 2, démontrant des bénéfices cliniquement significatifs dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.