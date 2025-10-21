Pré-ouverture Wall Street vue en légère baisse, l'Europe prudente avec les résultats d'entreprises

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi à mi-séance, à l'exception du Dax allemand, les marchés examinant une série de résultats financiers et se montrant plutôt prudents après les gains de la veille.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,12% pour le Nasdaq, après une séance en nette hausse lundi, portée par les valeurs technologiques, notamment Apple.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% à 8.223,49 points vers 10h44 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,05% et le Stoxx 600 grappille 0,03%. Ce dernier avait fini lundi sur un gain de plus de 1%.

Les Bourses digèrent une série de résultats d'entreprises mitigés, au lendemain d'une séance favorable au risque grâce au recul des inquiétudes concernant l'escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine, le locataire de la Maison blanche ayant affirmé lundi qu'il espérait conclure un accord commercial équitable avec le président chinois Xi Jinping.

"Au cours des deux derniers jours, certaines des inquiétudes de la semaine dernière se sont quelque peu dissipées. Cela a entraîné une légère reprise des actions européennes", a déclaré Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm.

"Le défi en Europe réside dans le fait que les perspectives de bénéfices européens ne sont pas aussi solides qu'aux États-Unis", ajoute-t-il.

Les perspectives concernant la santé des entreprises européennes se sont en fait légèrement détériorées, selon les dernières données LSEG I/B/E/S sur les perspectives de résultats. Les groupes européens devraient afficher une hausse moyenne de 0,2% de leurs bénéfices au troisième trimestre, soit un chiffre inférieur à la croissance de 0,5% prévue par les analystes il y a une semaine.

En Europe, des géants du luxe tels que L'Oréal et Kering doivent publier leurs résultats mardi et mercredi respectivement, tandis qu'à Wall Street, les investisseurs devraient réagir aux chiffres de Coca-Cola à l'ouverture, en attendant Tesla mercredi.

Les marchés évoluent toutefois à des niveaux élevés, soutenus par les espoirs liés au secteur de l'intelligence artificielle (IA) et aux anticipations des marchés concernant une baisse des taux d'intérêt par la Fed lors de ses deux prochaines réunions.

VALEURS EN EUROPE

Le spécialiste des titres-restaurant Edenred grimpe de 14,9% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre. Dans son sillage, son concurrent Pluxee bondit de 4,7%.

L'action du groupe français de laboratoires d'analyses Eurofins plonge de plus de 7% mardi après l'annonce d'une croissance organique plus faible que prévu au troisième trimestre et un avertissement concernant l'impact des effets de change.

OVHcloud, qui a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG et publié ses résultats annuels, recule de 19,7%.

Ailleurs en Europe, Segro progresse de 2,8% après avoir annoncé de solides résultats en matière de signature de baux au troisième trimestre.

TAUX Le marché obligataire est plutôt calme mardi.

Le rendement des Treasuries à dix ans ressort quasi inchangé à 3,9857%. Le deux ans évolue également sur de faibles variations, à 3,4676%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de près d'un point de base à 2,5754%, tandis que celui de son homologue à deux ans est en légère hausse à 1,9314%.

En France, où l'examen parlementaire du projet de budget pour 2026 est en cours, le rendement de l'OAT à dix ans est stable à 3,3636%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le yen a atteint son plus bas niveau en six jours face au dollar américain après que la nationaliste Sanae Takaichi, partisane d'une politique accommodante, est devenue mardi Premier ministre du Japon.

Le billet vert gagne 0,35% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd quant à lui 0,26% à 1,1610 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse mardi après avoir baissé lundi avec les inquiétudes liées à l'excédent de l'offre et aux risques pesant sur la demande découlant des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Le Brent avance de 0,95% à 61,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,97% à 58,08 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 OCTOBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)