Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, Amazon bondit avec ses prévisions de fin d'année

publié le 31/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 57,24 points, soit 0,12%, à 47.579,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,75% à 6.873,46 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,53%, soit 360,96 points, à 23.942,10 points.

L'action Amazon bondit de 11,9% et atteint un niveau record après que le groupe américain a annoncé des prévisions de ventes trimestrielles supérieures aux estimations, grâce à la croissance de ses revenus en matière de "cloud", qui ont connu leur plus forte progression en près de trois ans.

Apple progresse pour sa part de 0,87% après avoir grimpé de 2% dans les premiers échanges, ses prévisions de ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes de fin d'année ayant également dépassé les attentes.

Les résultats trimestriels des mégacapitalisations du groupe des "Sept Magnifiques", à l'exception de ceux de Nvidia, prévus en novembre, ont permis au marché de se faire une nouvelle idée de l'agressivité avec laquelle les géants technologiques tels que Microsoft et Meta investissent dans l'intelligence artificielle.

Ces deux derniers groupes ont été pénalisés la veille, dans un contexte également marqué par l'aversion au risque en raison des anticipations d'une politique monétaire plus restrictive que prévu de la part de la Réserve fédérale américaine.

"Ce qui inquiète, ce n'est pas que ces entreprises dépensent des sommes colossales, mais que nous ne voyons pas encore les retombées dans les bénéfices et que ceux-ci pourraient ne pas rattraper le niveau des dépenses", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché chez Swissquote Bank.

Malgré les turbulences qui ont suivi la publication des résultats, l'enthousiasme pour l'IA a permis aux indices d'atteindre des records consécutifs ces dernières semaines.

Le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, est en passe d'enregistrer sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série de gains depuis mai 2017, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones se dirigent vers la sixième.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Warner Bros Discovery prend 1,78% après que Reuters a rapporté que Netflix explorait la possibilité de faire une offre pour le studio et l'activité de streaming de la société.

Getty Images progresse de 48% après avoir signé un accord de licence mondial pluriannuel avec Perplexity, permettant à la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle d'afficher les images éditoriales et créatives du distributeur de photos dans ses outils de recherche.

Chevron, qui a dépassé les attentes sur ses résultats du troisième trimestre, avance de 1,93%, tandis qu'Exxon Mobil, qui a également publié vendredi ses résultats trimestriels, cède 1,45%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)