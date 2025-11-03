Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert au lancement d'une semaine chargée en résultats financiers

publié le 03/11/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert lundi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, portées par l'optimisme des investisseurs concernant la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et la forte augmentation des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), alors que la semaine s'annonce chargée en résultats d'entreprises.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,65% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 8.144,03 points vers 11h22 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,21% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,75%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,49% et le Stoxx 600 avance de 0,47%.

Les investisseurs restent focalisés sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui correspondait largement aux attentes. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

En ce qui concerne les résultats financiers, aux États-Unis, après les "Sept Magnifiques" la semaine dernière, les résultats d'autres grands noms du secteur technologique, en plein essor grâce à l'IA, sont au programme ces prochains jours, dont ceux des fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Qualcomm et de la société d'analyse de données Palantir.

Egalement au programme de la première semaine de novembre, la décision de la Banque d'Angleterre en matière de politique monétaire fera l'objet d'une attention particulière, tout comme une série de données privées sur l'économie américaine, très suivies en l'absence de chiffres officiels alors que le prolonge la fermeture des administrations fédérales américaines.

"Sans le 'shutdown', nous attendrions avec impatience la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre. Mais comme nous ne disposons pas des données publiées par le gouvernement, le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, qui sera publié mercredi, devrait susciter une attention particulière, surtout au vu de la conférence de presse 'hawkish' du président (de la Fed) Powell la semaine dernière", estime Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.

Par ailleurs, selon une enquête publiée lundi, l'activité manufacturière de la zone euro a stagné en octobre, les nouvelles commandes ayant marqué le pas et les effectifs ayant diminué, malgré une production qui a continué de progresser pour le huitième mois consécutif. "Dans le secteur manufacturier de la zone euro, nous pouvons tout au plus parler d'une reprise économique très délicate", estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

VALEURS EN EUROPE

Orange, qui a déclaré vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir l'intégralité de l'opérateur espagnol MasOrange, prend 1,84%.

Le groupe d'ingénierie navale GTT, qui a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et d'Ebitda, prend 7,23%.

Ailleurs en Europe, Campari perd 3,05% alors que la police fiscale italienne a déclaré vendredi avoir saisi des actions d'une valeur de 1,29 milliard d'euros auprès d'une holding basée au Luxembourg qui contrôle le groupe italien de boissons, pour fraude fiscale présumée.

Les actions des constructeurs automobiles européens progressent après que la Chine a déclaré samedi qu'elle envisagerait des exemptions pour les exportations de puces affectées par la saisie du fabricant de puces Nexperia par le gouvernement néerlandais.

L'indice européen des automobiles et des pièces détachées est en hausse de 1,83%. Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, BMW et Porsche prennent entre 1,59% et 3,22%.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 1,2 point de base à 4,0891%. Le deux ans recule de 2,4 points de base à 3,5819%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,9 point de base à 2,6470%. Le deux ans progresse de 0,8 point de base à 1,9933%.

CHANGES

Le dollar oscille près de son plus haut niveau depuis trois mois, dans l'attente des données économiques de cette semaine qui ne donneront que des indications vagues sur la santé de l'économie américaine et pourraient renforcer la prudence de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,13% à 1,1519 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu malgré l'annonce de l'intention de l'Opep+ de mettre fin à ses augmentations de production, le marché étant pénalisé par les craintes d'une surabondance de l'offre de pétrole et par la faiblesse des données industrielles en Asie.

Le Brent perd 0,11% à 64,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,13% à 60,90 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)