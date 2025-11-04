Pré-ouverture Wall Street ouvre en nette baisse, l'IA suscite des doutes

publié le 04/11/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées des titres technologiques après la récente ascension fulgurante du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 326,14 points, soit 0,69% à 47.010,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,14% à 6.773,85 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,57%, soit 374,48 points, à 23.460,24 points.

L'augmentation des dépenses en intelligence artificielle (IA), qui s'est récemment concrétisée par une série d'annonces faites par des acteurs clés tels que Nvidia ou OpenAI, ainsi que par les perspectives des grands groupes technologiques, soulève des questions dans un contexte de valorisations extrêmement élevées.

L'action de Palantir Technologies, coqueluche de l'IA, cède 6,8% dans les premiers échanges, alors même que la société d'analyse de données a dit prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre.

Le titre a bondi de près de 400% au cours de l'année écoulée.

Les grands noms du secteur technologique américain reculent également, Nvidia perdant 2,20%, Alphabet 1,96% et Amazon.com 1,40%.

Les directeurs généraux de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont pour leur part averti mardi que les marchés d'actions pourraient être en train de se diriger vers une chute, ce qui met en évidence les craintes croissantes d'une bulle spéculative.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité d'une baisse de 10% à 15%, qui ne serait pas due à un effet macroéconomique catastrophique", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors d'une conférence à Hong Kong.

"Les multiples technologiques sont saturés", a pour sa part déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, tout en ajoutant que cela ne s'appliquait pas au marché dans son ensemble.

Le moral des investisseurs est également affecté par les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell jeudi dernier, suivis par ceux d'autres responsables cette semaine, concernant l'évolution appropriée des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

L'absence d'indicateurs macroéoconomiques aux Etats-Unis pour cause du "shutdown",qui est entré mardi dans son 35e jour, n'aide pas non plus, alors que les inquiétudes concernant le marché du travail persistent.

Dans le reste de l'actualité, Uber, qui a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre, citant des coûts juridiques et réglementaires, cède 8,9%.

Spotify recule de 5,29% après avoir publié ses résultats trimestriels.

Tesla perd 3,86%, pénalisé par le recul des ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine. Le fonds souverain norvégien a par ailleurs annoncé mardi son intention de s'opposer au gigantesque projet de rémunération d'Elon Musk, lors de l'assemblée générale annuelle du constructeur automobile, prévue jeudi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)