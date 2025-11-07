Fermeture CAC 40: à la peine, plombé par la nervosité des marchés et les doutes sur l'emploi US

publié le 07/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un repli de 0,18%, à 7950 points, pénalisée par Edenred (-5,1%), Société Générale (-2,1%) ou encore Veolia (-2%). Le CAC 40 continue de s'approcher lentement de son support des 7860 points.

L'indice parisien s'est en effet drapé de rouge lors de 8 des 9 dernières séances et affiche un repli hebdomadaire de l'ordre de 2%.Outre-Atlantique, la tendance est encore plus marquée : le Nasdaq recule actuellement de 1,8%, suivi à courte distance par le S&P500 à 1%. Signe de la nervosité des intervenants, le VIX s'envole de 13%, autour des 22.

Le mouvement de repli est aussi à l'oeuvre sur l'Euro Stoxx 50 (-0,8%) et sur le DAX (-0,7%).Alors que la saison des résultats touche à sa fin, il n'y a plus vraiment de catalyseurs haussiers à aller chercher de ce côté pour les marchés. En outre, les investisseurs doivent désormais composer avec une nette dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis et des questionnements quant à la nécessité de baisser les taux de la Fed en décembre.

Un élément de réponse supplémentaire vient d'être publié : l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan chute de 5,3 points, de 53,6 vers 50,3 points en novembre (contre 53 points attendus).Le voici à son plus bas niveau depuis juin 2022, du fait notamment du plongeon de 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle ('shutdown' de 6 semaines oblige) et d'une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir.

Goldman Sachs vient de publier une étude qui pointe du doigt les valorisations très élevées atteintes par les grands groupes technologiques américains, en particulier ceux liés à l'IA : un basculement lié au changement d'état d'esprit des investisseurs semble se mettre en place.La séance aurait dû être animée par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du Département du Travail, mais celle-ci a été reportée sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales, le 'shutdown', qui entre dans son 38e jour : la veille, une enquête de 'Challenger' avait révélé une nette dégradation du marché de l'emploi avec plus de 153 000 licenciements, pire chiffre mensuel depuis 22 ans.

Les T-Bonds US restent malgré tout très stables, autour de 4,07% pour le 10 ans (-2,3 points) et le 30 ans stagne complètement vers 4,687% (c'est assez troublant vu la chute de l'indice 'U-Mich'). De son côté, le Bund à 10 ans évolue à 2,667% (+0,7 point) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,462% (+1,3 point).Sur le front des statistiques européennes, le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdEUR).

Le pétrole est globalement stable avec un Brent qui s'échange à 63,6 USD le baril à Londres mais qui recule de 2% sur la semaine.L'or, profitant à plein de son statut de valeur refuge, gagne plus de 1% autour des 4020 USD l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Arkema publie un BPA courant plus que divisé par deux (-53,8%) à 1,04 euro au titre du 3e trimestre 2025, ainsi qu'un résultat d'exploitation courant (REBIT) en chute de 42,3% à 142 millions d'euros, soit une marge de 6,5% contre 10,3% un an auparavant.Euronext dévoile un BNPA ajusté en léger repli de 3,4% à 1,68 euro au titre du 3e trimestre 2025, mais un EBITDA ajusté en croissance de 12,6% à 276,7 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 1,2 point à 63,2%.Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï d'un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon fixe de 2,17%, marquant son retour sur le marché obligataire japonais depuis 2022.

Le Losange a aussi rendu un hommage à Louis Schweitzer, ancien Président-directeur général du Groupe de 1992 à 2005, décédé ce jour à 83 ans.Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 153 929 véhicules de tourisme au mois d'octobre, en hausse de 4% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 99 098 camions, soit une baisse de 7%.Enfin, Airbus a annoncé vendredi avoir livré 78 appareils en octobre, un chiffre marquant une nette accélération par rapport à la tendance des derniers mois mais qui suppose aussi que l'avionneur va devoir accentuer ses efforts afin d'atteindre ses objectifs annuels.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.