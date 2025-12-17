Pré-clôture CAC40 :15ème séance de stagnation, le pétrole rebondit un peu

publié le 17/12/2025

(Zonebourse.com) - -La bourse de Paris -parfaitement inchangée à 8.105- enchaine une 15ème séance de consolidation à l'horizontal au sein d'un corridor 8.050/8.150.Même observation pour l'E-Stoxx50 (-0,2%), ou le DAX40 (-0,05%).

Wall Street qui avait fini sans tendance mardi après des données mitigées sur l'emploi américain vient de rouvrir sans plus de direction avec un S&P500 à -0,05%, un Nasdaq-100 à -0,25 % mais c'est compensé par un gain de 0,4% du Dow Jones (qui efface ses perte de la veille).

Cela fait 3 semaines que les investisseurs trouvent une excuse pour ne rien faire, dans l'attente de "trimestriels majeurs", d'une déclaration d'un membre de la FED (cela va déferler ces prochains jours), d'une "stat"... et justement nous nous situons à la veille d'une publication clé sur l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait conditionner les anticipations de baisses de taux pour l'année 2026.

Le "NFP" publié la veille n'a pas constitué le "market mover" espéré : selon le département du Travail, 64.000 créations d'emplois ont été relevées le mois dernier (14.000 de plus que prévu) et le taux de chômage est remonté à 4,6% en novembre, au plus haut depuis quatre ans, mais toujours dans la zone du "plein emploi". La Bourse de New York présente le même visage global que la veille mais avec une différence marquante : les valeurs pétrolières avaient plombé le "S&P" et ce sont elles qui au contraire le soutiennent dans le sillage du baril de WTI ( 1% vers 56$ (après un plancher de presque 5 ans à 55$ mardi).

Le rebond du baril s'explique principalement par une hausse de la prime de risque géopolitique liée au blocus américain des tankers vénézuéliens et aux incertitudes autour des sanctions contre la Russie, qui font craindre des perturbations au niveau de l'offre. Ce sursaut, qui s'inscrit dans le cadre d'une remontée plus large de toutes les matières première dont l'argent (nouveau record à 66$), devrait permettre aux valeurs pétrolières qui avaient été les plus durement touchées ces derniers temps par l'effondrement des cours, comme Chevron et ExxonMobil, de se redresser.Avec une hausse de plus de 1% à 4 377,4 dollars, l'or revient à quelques encablures de ses sommets historiques, toujours porté par des anticipations de politique monétaire plus accommodante, par la forte demande des investisseurs (ETF et banques centrales) et par un contexte géopolitique tendu qui renforce son rôle de valeur refuge.

