Fermeture Wall Street démarre la nouvelle année dans le désordre, l'attentisme a dominé

publié le 02/01/2026

PARIS, 2 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé une première séance de la nouvelle année volatile, les indices ayant hésité une grande partie des échanges, notamment dans le secteur technologique, sur fond d'attentisme.

L'indice Dow Jones a avancé de 319,1 points, soit 0,66%, à 48.382,39 points, grâce ?notamment à Caterpillar (+4,32%) et Boeing (+4,71%), tandis que le secteur de l'industrie a fini sur un gain de 1,88%.

Le S&P-500, plus large, a pris 12,97 points, soit 0,18%, à 6.858,47 points, malgré la pression à la baisse du secteur de la consommation discrétionnaire. Amazon a cédé 1,87%.

Le Nasdaq Composite a abandonné 6,36 points, soit 0,02%, a 23.235,62 points, en dépit d'un rebond du secteur des semi-conducteurs (+4,01%).

Sur l'ensemble ?de la semaine, les trois grands indices ont affiché une perte respectivement de 0,67%, de 1,03% et de 1,52%, après une série de quatre baisses sur les cinq dernières séances de 2025.

"Lorsque l'on tourne la page en vue d'une nouvelle année et que l'on est gérant de portefeuille, on attend de voir ce qui va se passer, (...) l'atmosphère pour l'année ?à venir", a expliqué Thomas Martin, gérant de portefeuille chez Globalt.

Cet attentisme s'est observé dans les échanges avec de faibles variations à la hausse ou la baisse, notamment dans la "tech" ?où l'indice sur le S&P 500 a fortement varié avant de finir quasiment stable (+0,05%).

Les investisseurs ont été sur la défensive alors que les actifs financiers sont proches de leur niveau record. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq ont terminé 2025 avec des gains à deux chiffres, leur troisième année ?consécutive dans le vert, une série observée pour la dernière fois entre 2019 ?et 2021. Le Dow Jones a enregistré en décembre sa huitième hausse mensuelle consécutive, série la plus longue depuis 2017-2018.

Ce rallye s'est ?fait sur fond d'appétit pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) malgré les craintes d'une guerre commerciale et des conflits géopolitiques. Le marché attend désormais de nouveaux catalyseurs pour poursuivre son bond en avant et devrait se concentrer sur la politique monétaire de la Fed avec la fin prochaine du mandat de Jerome Powell, ainsi que sur les nouvelles données économiques, dont la publication de certaines avait ?été retardée en raison du "shutdown" de l'administration fédérale.

"L'une des choses les plus importantes sera de maintenir l'indépendance de la Fed", a estimé Thomas Martin de Globalt. "Même si les membres les plus récents ont été nommés par (le président américain Donald) Trump et qu'ils sont plus accommodants, ils veulent au moins donner l'impression que la Fed est indépendante, car une fois qu'on perd cela, on est en quelque ?sorte dans le pétrin", a-t-il ajouté.

La nouvelle année promet également une certaine volatilité sur le plan géopolitique, avec les élections de mi-mandat au Congrès américain et les négociations ?en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi que les tensions persistantes au Moyen-Orient.

La hausse de l'or en 2025 ?a été la plus importante depuis 46 ans, tandis ?que l'argent et le platine ont enregistré leurs plus fortes progressions, sous l'effet d'un cocktail de facteurs comme les baisses de taux directeurs, les crises géopolitiques, les achats massifs des banques centrales ?et l'afflux de capitaux dans les ETF.

TESLA DANS LE ROUGE

Dans l'actualité des entreprises, Tesla a reculé de 2,59%, ?le constructeur de véhicules électriques ayant fait état d'une baisse plus importante que prévu de ses livraisons au quatrième trimestre et a enregistré un deuxième repli consécutif de ses ventes annuelles.

Les distributeurs de meubles Wayfair (+6,0%), Williams-Sonoma (+5,16%) et RH (7,91%) ont fini en forte hausse après le report par Donald Trump de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane dans le secteur.

Sur le marché des changes, le dollar américain a entamé 2026 en reprenant des couleurs (+0,14%) après avoir peiné face à la plupart des devises l'an dernier, les opérateurs se positionnant avant une série de données économiques américaines prévues la semaine prochaine, dont le rapport ?sur l'emploi.

Dans les obligations, le rendement des Treasuries à dix ans prenait à la clôture 3,8 points de base, à 4,1907%, alors que 2025 a marqué la première année depuis 2020 au cours de laquelle il a accusé une baisse en rythme annuel.

Les cours pétroliers sont encore en repli pour le premier jour de cotation de 2026 après avoir enregistré en 2025 leur plus forte perte annuelle depuis 2020. Les investisseurs évaluent la perspective d'une surproduction face aux risques géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les exportations vénézuéliennes. Des sources ont en outre rapporté que l'Opep+ devrait maintenir sa production malgré les tensions autour du Yémen. Le Brent perdait 0,18% à 60,74 dollars le baril et le WTI 0,24% à 57,28 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de ?Stephen Culp, de Purvi Agarwal et Nikhil Sharma à Bangalore)