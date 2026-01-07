Pré-clôture Les indices européens divergent après les statistiques sur l'emploi américain

publié le 07/01/2026

(Zonebourse.com) - A l'issue de la troisième séance de cette semaine, les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé, dans un contexte géopolitique toujours très tendu entre les Etats-Unis et le Venezuela. Après trois séances de suite dans le vert, le CAC 40 a perdu 0,04% à 8 233,92 points.

L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,13% à 5 924,17 points. A l'inverse, l'indice phare de la bourse de Francfort, le Dax 40 a progressé de 0,83% franchissant le seuil symbolique des 25 000 points pour la première fois de son histoire (25 098,53).Jolts : baisse inattendue des offres d'emploisA Wall Street, les indices américains se dispersent également après la publication de deux statistiques majeures sur l'emploi.

L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la création de 41 000 postes en décembre, là où les analystes tablaient sur 49 000 créations. Ce chiffre contraste avec les 32 000 destructions d'emplois en novembre.En outre, selon le rapport Jolts du Département du Travail, les ouvertures de postes des entreprises américaines ont poursuivi leur décélération au mois de novembre, tout comme le rythme de leurs embauches.

Cette tendance confirme le ralentissement du marché du travail à l'œuvre aux Etats-Unis depuis l'an dernier.Sur ce mois, le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,146 millions, contre 7,449 en octobre. Il est inférieur au consensus : 7,610 millions. Le nombre d'embauches a également ralenti pour atteindre 5,115 millions en novembre, contre 5,368 millions le mois précédent.D'ailleurs, aux Etats-Unis, l'actualité est toujours dominée par les tensions grandissantes entre Washington et Caracas.

Donald Trump a confirmé un accord pour l'exportation de deux milliards de dollars de pétrole vénézuélien vers le pays de l'Oncle Sam."Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité. Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des États-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis", a déclaré le locataire de la Maison Blanche sur le réseau social Truth.

Par conséquent, les cours du pétrole brut se sont repliés suite à cet accord. Vers 17h45, le Brent perd 0,58% à 60,16 dollars et le WTI cède 1,21% à 56,29 dollars. De plus, les valeurs pétrolières en Europe ont souffert au cours de cette séance. Maurel & Prom (-2,21% à 5,75 euros) a figuré parmi les plus fortes baisses du marché SRD. TotalEnergies a cédé près de 3% au sein du CAC 40. A Londres, BP et Shell ont reculé respectivement de 3,16% et de 3,40%. Au chapitre macro-économique, on notera aussi qu'en zone euro, le taux d'inflation annuel est ressorti en ligne avec les attentes en décembre 2025 : 2%, contre 2,1% en novembre.

"Les publications des chiffres de l'inflation en zone euro sont récemment devenues des non-événements pour les marchés, les chiffres étant globalement alignés sur l'objectif et la BCE semblant engagée dans une longue phase de statu quo. Le risque est que la BCE maintienne sa politique monétaire trop longtemps inchangée, voire procède à une nouvelle hausse des taux, comme l'a laissé entendre Isabel Schnabel à la fin de l'année dernière", a commenté sur ce sujet Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.Le luxe déchanteConcernant les autres valeurs en Europe, GSK a reculé à Londres, victime d'une note de Barclays.

La banque britannique est désormais à Sous-pondérer sur l'action, mais a toutefois revu son objectif de cours à la hausse de 1450 à 1780 pence.A Paris, Pluxee (-0,53%, à 13,05 euros) a fini en repli après avoir légèrement évolué dans le vert en début de journée. Le groupe a confirmé ce matin ses objectifs annuels dans le sillage de sa performance au premier trimestre ressortie légèrement meilleure qu'attendu. Son chiffre d'affaires s'affiche en croissance organique de 9%, à 308 millions d'euros. "Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float (8,5% en organique)", explique l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo.

En outre, LDC ( 0,78% à 90,90 euros) a progressé au lendemain de solides ventes au troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026. Cette bonne performance trimestrielle s'est accompagnée du maintien de ses perspectives sur cet exercice. Il vise toujours un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards d'euros sur cette période.Les valeurs du luxe ont dévissé après une note inquiétante de Berenberg. Le bureau d'études estime que le "super-cycle" du luxe, qui a porté la croissance du secteur pendant trois décennies, est désormais terminé. Kering a notamment signé la plus forte baisse du CAC 40 perdant 3,57% à 304,30 euros.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.