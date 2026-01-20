Ouverture Le CAC 40 hésitant après sept replis à la suite

(Zonebourse.com) - Les places européennes se stabilisent peu après l'ouverture après avoir enchaîné plusieurs replis consécutifs en raison des fortes tensions observées entre l'Europe et les Etats-Unis. Le CAC 40 ne grappille par exemple que 0,02%, à 8 064 points, alors qu'il vient d'aligner sept replis à la suite, pour une perte de 3,58%.

Pour retrouver une telle série baissière, il faut remonter à la fin du mois de février 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Le sujet brûlant reste le Groenland avec les visées expansionnistes de Donald Trump. Depuis les menaces de hausses des droits de douane réciproques entre les Etats-Unis et l'Europe, la France a demandé un exercice de l'OTAN dans le territoire autonome du Royaume du Danemark, un exercice auquel elle est prête à participer.

La réponse américaine ne devrait pas tarder étant donné la réactivité du président des Etats-Unis. Ce dernier devrait certainement profiter de son arrivée au Forum économique de Davos pour relancer les tensions. Son arrivée est prévue avec trois heures de retard. Le président américain a dû changer d'avion en raison d'un incident technique peu après son décollage.Au niveau de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui s'exprimait sur RTL, a indiqué qu'une révision profonde de l'économie européenne était nécessaire pour faire face à "un lever de rideau sur un nouvel ordre mondial".

Au chapitre macro-économique, les investisseurs se contenteront de surveiller à 16h les promesses de ventes de logements outre-Atlantique. Le reste de la semaine sera plus chargée avec principalement les données définitives du PIB américain du troisième trimestre, des statistiques sur les dépenses et revenus des ménages, toujours aux Etats-Unis, ainsi que sur leur moral. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunt d'Etat à 10 ans, allemand, français et américain se détendent légèrement après leur nette progression de ces derniers jours.Du côté des devises, l'euro se tasse légèrement face au billet vert (-0,11%), et se négocie contre 1,1712 dollar.

L'or et l'argent poursuivent leur hausse, grâce à leur statut de valeurs refuges. L'once de métal jaune est à 4 854 dollars, et celle d'argent est juste au-dessus des 95 dollars.En ce qui concerne les valeurs, l'actualité est particulièrement riche en Europe. Le secteur de l'automobile se reprend sous l'effet d'achats à bon compte après avoir nettement reculé ces derniers jours avec les menaces américaines de hausses des droits de douane.Alstom s'affiche dans le vert ( 1,33%) après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 5,9%, à 4,792 milliards d'euros au troisième trimestre 2025-2026. Le groupe a également confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours et ses ambitions de moyen terme.

Atos s'emballe avec un gain de 9,73%. Le groupe a dévoilé des données préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2025 avec des revenus estimés de 8,001 milliards d'euros, conformément à l'objectif annuel. La société de services numériques met également en avant des progrès significatifs dans l'exécution du plan Genesis.A l'inverse, Danone est victime de lourds dégagements (-6,63%), Ces dernières 72h00, les bureaux d'études ont abondamment commenté la chute de la natalité en Chine, qui obérera la croissance des entreprises du secteur dans le futur. Jefferies ou la Deutsche Bank s'en sont alarmés. Bank of America a réitéré ce matin son avis à sous-performance avec un objectif légèrement raboté de 70 à 69 euros.

En Europe, Burberry se distingue ( 5,54%), après avoir publié légèrement au-dessus des attentes trimestrielles. "Nous réviserons légèrement nos estimations à la hausse en conséquence, et l'amélioration encourageante observée en Chine continentale pourrait apporter un nouveau soutien au secteur du luxe dans son ensemble", note l'analyste d'Alphavalue Jie Zhang. De fait, LVMH ou Hermès progressent dans le sillage du Britannique ce matin.