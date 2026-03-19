Fermeture Pétrole en hausse, banques centrales prudentes : les marchés européens en net retrait

publié le 19/03/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse dans un contexte d'envolée des cours du pétrole et du gaz, en réaction à l'escalade des frappes visant des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient. Au sein de cette séance qui a été rythmée par plusieurs décisions de banques centrales, dont celle de la BCE, le CAC 40 s'est contracté de 2,03%, à 7 807 points, et l'Euro Stoxx 50 de 2,10%, à 5616 points.

Aux Etats-Unis, les indices ne sont guère mieux lotis avec un Dow Jones en retrait de 0,64% vers 18h00.Alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son vingtième jour, cette avant-dernière séance de la semaine avait un net parfum de banques centrales.Après la Fed, qui a maintenu ses taux inchangés la veille, la BCE a elle aussi opté pour le statu quo, conservant, pour la sixième fois consécutive depuis juillet, son principal taux directeur à 2%, conformément aux attentes, malgré la poussée des prix liée aux tensions géopolitiques.

"L'Europe a davantage à perdre dans ce choc énergétique, et la BCE en est consciente", souligne Madison Faller, stratégiste chez J.P. Morgan Private Bank, évoquant un changement de ton marqué. Les prévisions d'inflation ont été relevées, celles de croissance abaissées, tandis que l'hypothèse d'un resserrement monétaire refait surface, sans être explicitement actée.Même constat chez Nicolas Forest, CIO chez Candriam, pour qui la BCE évolue dans un environnement de plus en plus délicat. Selon lui, la hausse des prix de l'énergie et les risques géopolitiques ravivent les tensions inflationnistes, avec des effets attendus au-delà de l'énergie, notamment sur les salaires et les services, alors que la croissance reste fragile en zone euro.

Dans le même temps, la Banque d'Angleterre a, à l'unanimité, maintenu son taux directeur à 3,75%, pointant les conséquences économiques du conflit.Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon (BoJ) et la Banque nationale suisse (BNS) ont également laissé leurs taux inchangés, cette dernière se disant prête à intervenir sur le marché des changes.Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont ressorties inférieures aux attentes, à 205 000, contre 215 000 attendues (après 213 000), tandis que les ventes de logements neufs ont déçu, à 587 000, contre 720 000 espérées (après 745 000).Sur le front géopolitique, Donald Trump a assuré ce jeudi ne pas envisager de déploiement militaire en Iran, près de trois semaines après les frappes menées conjointement avec Israël contre ce pays.

" Non, je ne déploie pas de troupes nul part. Si c'était le cas, je ne vous le dirais certainement pas. Mais je ne déploie pas de troupes ", a déclaré le président américain depuis la Maison-Blanche, aux côtés de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.Dans ce contexte toujours particulièrement tendu, le baril de Brent évolue autour de 110 dollars, après avoir atteint un pic à 119 dollars en séance. Accor sous pressionAccor (-5,97%) a fermé la marche de l 'indice phare de la place parisienne, le groupe hôtelier ayant réagi au rapport de Grizzly Research, qui évoque de graves manquements dans plusieurs établissements, liés à de possibles faits de traite d'êtres humains. Dans un communiqué, la société " dément fermement toute implication dans une exploitation systémique supposée liée à la traite d'êtres humains ou d'enfants ", tout en annonçant l'ouverture d'une enquête interne approfondie.

Le groupe précise également avoir mandaté un cabinet externe afin de vérifier les allégations mentionnées.Autre repli significatif, celui de Jacquet Metals (-7,41%) au lendemain de la publication de résultats annuels mitigés. Dans un environnement toujours dégradé, en 2025, le distributeur de métaux est parvenu à améliorer sa rentabilité et sa génération de trésorerie, mais a subi une baisse des volumes et des prix.Au lendemain d'un bond de 11%, porté par l'annonce d'un dividende exceptionnel de 1,50 EUR par action, le titre Bolloré a grappillé 0,40%. A la tête du groupe éponyme, le milliardaire breton Vincent Bolloré doit être jugé, selon "Le Monde", devant le tribunal correctionnel pour "corruption d'agent public étranger" au Togo.Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,57% à 1,1529 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.