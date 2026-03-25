Ouverture L'incertitude au Moyen-Orient mine encore les Bourses européennes

publié le 26/03/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris et les autres places européennes essuient des replis sensibles en milieu de matinée, prises par un regain d'inquiétude au sujet de la situation géopolitique, alors qu'une sortie de crise au Moyen-Orient paraît toujours aussi incertaine.

Vers 10h30, le CAC 40 affiche un recul de l'ordre de 1%, vers 7 769 points, tandis que l'indice paneuropéen STOXX Europe 50 abandonne 1,6%, que le FTSE de Londres perd 0,9% et que le DAX de Francfort lâche 1,6%.Pour mémoire, de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 a terminé mercredi sur un gain de plus de 0,5% (à 6 592 points), tandis que le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont pris tous deux près de 0,7%, à 46 429 points et 24 163 points.

Les marchés actions ont profité hier des espoirs entourant la présentation d'un plan de paix en 15 points qui aurait été transmis par l'administration Trump à la République islamique par l'intermédiaire de négociateurs pakistanais.Mais si Donald Trump assure que des discussions ont bel et bien lieu avec l'Iran, Téhéran affirme de son côté ne pas avoir "l'intention de négocier", ce qui fait craindre une prolongation du conflit, avec à la clé un impact économique et financier durable.

"L'Iran a toutes les raisons d'éviter de paraître coopératif publiquement, car la pression sur le pétrole et les marchés financiers fait partie de son levier de négociation", rappelle Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.Les cours du pétrole à nouveau orientés à la hausseLa persistance d'inquiétudes sur le front géopolitique se traduit naturellement sur les cours du pétrole, qui s'inscrivent en hausse de 2,3% à 93,3 USD le baril sur le WTI et de 2,6% à 105,7 USD le baril sur le Brent.

"L'attention du marché se tourne rapidement vers la fin de la date limite de cinq jours prévue par Trump, à partir de lundi, lorsqu'il a annoncé qu'il reporterait les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes", explique un économiste de Deutsche Bank."Cela laisse donc un peu plus de 48 heures maintenant, et plusieurs médias ont rapporté que des milliers de soldats américains ont été envoyés dans la région. Ainsi, la perspective d'une nouvelle escalade reste une priorité pour les investisseurs", poursuit-il.

Un climat des affaires stable, mais des ménages déprimés en FrancePublié en tout début de matinée, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste stable à 97, sous son niveau moyen (100) depuis deux ans."Le climat des affaires se dégrade dans le commerce de gros et l'industrie, reste stable dans les services et s'améliore dans le bâtiment et le commerce de détail", précise l'institut national de statistiques dans son communiqué.

Par ailleurs, l'INSEE indique que la confiance des ménages français se replie légèrement : à 89, l'indicateur qui la synthétise perd 2 points et s'éloigne de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).En particulier, il met en avant que la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente très fortement, dans un contexte de vives tensions géopolitiques.De lourdes sanctions pour Edenred et TriganoDans l'actualité des valeurs, Soitec ( 1,5%) figure dans le haut du classement sur le SBF 120, bénéficiant du coup de pouce de Morgan Stanley qui rehausse son conseil à surpondérer et double son objectif de cours à 70 EUR, sur des perspectives réévaluées à la hausse.

Par contraste, Edenred plonge de 12,6%, suite à l'ouverture d'une enquête par l'autorité italienne de la concurrence qui le soupçonne d'avoir mis en oeuvre une stratégie visant à répercuter des coûts totalement injustifiés sur les grandes chaînes de distribution.Lui aussi à la peine, Trigano recule de 2,5% : sur fond de tension sur le prix du carburant, le spécialiste français du camping-car a publié mercredi soir un chiffre d'affaires en dessous du consensus des analystes.Ailleurs en Europe, H&M lâche 5,3% à Stockholm, malgré un résultat d'exploitation supérieur aux attentes. Cette performance est occultée par une baisse organique des ventes de 1% et des propos inquiets au sujet de l'effet des tensions au Moyen-Orient.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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