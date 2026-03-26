Mi-séance L'Europe boursière en repli ; Pernod Ricard en forme

publié le 27/03/2026

(Zonebourse.com) - Au 28e jour du conflit dans le golfe Persique, les marchés actions européens sont plongés dans le rouge sur fond de brouillard géopolitique. Le CAC 40 recule de 1,06% à 7 686 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,31% à 5 492 points. Donald Trump a annoncé qu'il s'abstiendrait, pendant dix jours, de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant une nouvelle fois son ultimatum, alors que des discussions diplomatiques se poursuivent en coulisses.

Le locataire de la Maison Blanche a assuré que les échanges entre Washington et Téhéran se déroulaient "très bien".Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé une intensification des frappes contre l'Iran, qui devraient également s'étendre à d'autres "cibles et domaines" liés à la fabrication et à l'utilisation d'armes dirigées contre les civils israéliens.Dans le même temps, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé ce vendredi à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, près de Paris, pour participer à la deuxième journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, dominée par la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'économie mondiale.

Dans ce contexte, le Brent recule de 2,10% à 104,20 USD.Sur le front des statistiques, l'agenda est peu garni ce vendredi. Au Royaume-Uni, le volume des ventes au détail a reculé de 0,4% en février 2026, après avoir progressé de 2% en janvier (initialement estimé à 1,8%) et de 0,1% en décembre 2025 (contre 0,4% annoncé précédemment).Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes et l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan figureront parmi les indicateurs à surveiller.Des valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, Pernod Ricard ( 2,90%) brille en tête du CAC 40 après avoir confirmé être en discussions avec le groupe américain Brown-Forman, propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, en vue d'un possible rapprochement.

Le principal indice parisien est affaibli par STMicroelectronics (-5,09%), Legrand (-3,05%) et Eiffage (-2,89%).De son côté, LVMH (-0,28%) cède du terrain. LVMH Profumi e Cosmetici Italia, filiale du groupe français de luxe, fait l'objet d'une enquête ouverte vendredi par l'autorité italienne de la concurrence (AGCM), aux côtés de Sephora Italia et Benefit Cosmetics, pour de possibles pratiques commerciales déloyales. Celles-ci seraient liées à la promotion de l'usage de masques pour le visage, de sérums et de crèmes anti-âge auprès des mineurs. Hexaom ( 9%) bondit en tête du marché SRD après avoir visé une croissance de 20% en 2026 et relève son dividende. Sur le marché des changes, l'euro cède 0,17% à 1,1513 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.