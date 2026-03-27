Pré-ouverture Wall Street rebondit après les fortes pertes de la semaine dernière

publié le 30/03/2026

30 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse lundi, rebondissant après le fort recul enregistré vendredi, tandis que le conflit au ?Moyen-Orient se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 395,77 points, soit 0,88% à 45.562,41 points et le Standard & Poor's 500, plus ?large, progresse de 0,81% à 6.420,29 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,75%, soit 157,21 points, à 21.105,57 points.

La Bourse de New ?York a enregistré vendredi sa cinquième semaine consécutive ?de pertes, la guerre au Moyen-Orient pénalisant les actifs risqués, tandis que la flambée ?des prix de l'énergie continue d'alimenter les craintes inflationnistes et incite à la prudence.

Le Dow Jones et le Nasdaq se sont tous deux ancrés ?la semaine dernière être en ?territoire de correction après avoir clôturé à plus de 10% en dessous ?de leurs plus récents sommets.

Ce lundi, l'accalmie sur les obligations, sous pression depuis le début du conflit y il a déjà plus d'un mois, apporte un léger soutien aux marchés ?d'actions, même si la ?géopolitique ne laisse guère de répit.

Le président américain Donald Trump a de ?nouveau mis en garde l'Iran lundi, disant que sans prochaine ouverture du détroit d'Ormuz, le ?pays courait le risque de la destruction de ses puits de pétrole et ?de ses infrastructures électriques.

Les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont ?par ailleurs pris part ?au conflit pour la première fois samedi, aggravant les tensions et attisant l'inquiétude concernant des ?éventuelles nouvelles perturbations sur les voies maritimes stratégiques ?de la région.

La flambée des prix du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes et conduit les marchés à exclure ?tout assouplissement dans les taux de la part de la Réserve fédérale (Fed) cette année.

Aux valeurs, les producteurs d'aluminium grimpent dans les premiers échanges, les prix du métal ayant touché ?des records pluriannuels après des frappes aériennes iraniennes sur deux grands producteurs du Moyen-Orient durant le week-end.

Alcoa grimpe de plus de 10% et Century Aluminum s'envole de 18%.

L'action Sysco abandonne quant à elle 10%, le distributeur alimentaire ayant annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Benoit Van Overstraeten)