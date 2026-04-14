Fermeture L'Europe boursière portée par un regain d'optimisme géopolitique

publié le 14/04/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont rebondi lors de cette deuxième séance de la semaine, portés par l'espoir d'une reprise des négociations entre Washington et Téhéran. Le CAC 40 a progressé de 1,12% à 8 327 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a engrangé 1,31% à 5 982 points.

Outre-Atlantique, les principaux indices américains évoluent dans le vert : le Dow Jones gagne 0,66% et le Nasdaq avance de 1,39%, se dirigeant tout droit vers une dixième séance consécutive de hausse, une série inédite depuis 2021.Les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient reprendre dès cette semaine, ravivant l'espoir d'une détente sur le front géopolitique.

Dans ce contexte, les cours du pétrole repassent sous la barre des 100 dollars, le Brent cédant, à la clôture des marchés européens, 1,89% à 96,04 USD. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la guerre au Moyen-Orient a provoqué "le choc d'offre pétrolière le plus grave de l'histoire". L'Agence anticipe par ailleurs, au deuxième trimestre, la plus forte contraction de la demande depuis la pandémie de Covid-19.

"La demande de pétrole devrait reculer de 80 000 barils/jour (b/j) cette année, la guerre en Iran ayant bouleversé nos perspectives mondiales", précise-t-elle dans son rapport mensuel de mars.Dans ses dernières prévisions, le Fonds monétaire international n'exclut pas le risque d'une récession mondiale en cas de conflit prolongé, tout en soulignant que ce scénario ne constitue pas, à ce stade, son hypothèse centrale."Le fait qu'un cessez-le-feu ait été conclu réduit la probabilité de notre scénario le plus pessimiste, sans pour autant garantir un retour rapide à la normale au Moyen-Orient et dans le détroit d'Ormuz", souligne Invesco.

Cette séance de mardi a également été rythmée par les résultats trimestriels. LVMH a fini proche de l'équilibre (-0,06%), après avoir brièvement occupé la place de lanterne rouge au cours de la séance, le géant du luxe ayant fait état hier soir de ventes trimestrielles inférieures aux attentes.L'indice phare de la place parisienne a été tiré par Eurofins ( 5,52%), après l'annonce d'un accord de cession de son activité de tests électriques et électroniques à UL Solutions, pour une valeur d'entreprise de 575 millions d'euros.De son côté, Publicis ( 1,81%) a signé une séance solide, après la publication de résultats globalement conformes aux attentes.

Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,22% à 1,1793 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.