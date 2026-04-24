Fermeture L'Europe dans le rouge, l'espoir pourrait renaître entre les Etats-Unis et l'Iran

publié le 24/04/2026

(Zonebourse.com) - Hormis Amsterdam, les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine sur un nouveau repli. Après l'échec des discussions le week-end dernier, des rumeurs persistantes font état d'une reprise imminente du dialogue au Pakistan entre les Etats-Unis et l'Iran pour pérenniser le cessez-le-feu.

Le CAC 40 a cédé 0,84% à 8 157,82 points. L'indice phare parisien aura perdu 3,17% sur l'ensemble de cette semaine, la plus mauvaise depuis le début du conflit. L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,20% à 5 833,07 points.A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones cède 0,37% vers 17h45, tandis que le Nasdaq 100 avance de 1,68%, porté par l'envolée d'Intel ( 23,11%).

Vers de nouvelles discussions à Islamabad ?Le ministre des affaires étrangères iranien Abbas Araghtchi a annoncé, sur le réseau social X, "embarquer pour une tournée opportune d'Islamabad, Mascate et Moscou". Il se rendra donc bien dans la capitale pakistanaise, alors que le Pakistan tente de relancer les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis.On ignore si le ministre y participera.

Il avait assuré plus tôt avoir échangé par téléphone avec le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, ainsi qu'avec son homologue, Ishaq Dar, pour "discuter des questions liées au cessez-le-feu".Concernant l'évolution du conflit au Moyen-Orient qui est entré dans son 55ème jour, Washington maintient le blocus naval des navires à destination et en provenance des ports iraniens, accentuant toujours la pression sur l'Iran.

Parallèlement, Téhéran maintient la fermeture du détroit d'Ormuz à la quasi-totalité du trafic international.Emmanuel Macron a appelé au retour de la stabilité au Moyen-Orient "le plus vite possible" lors d'une réunion des dirigeants européens à Chypre, pour que "la stabilité revienne et que les économies du monde soient apaisées".S'exprimant à l'occasion de cette même réunion, la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a estimé, vendredi, que les pourparlers avec l'Iran devraient inclure des experts du nucléaire, faute de quoi cela aboutirait à "un accord plus faible que ne l'était le JCPoA [pour Joint Comprehensive Plan of Action]", l'accord sur le nucléaire conclu avec Téhéran en 2015, duquel Donald Trump a retiré les Etats-Unis.

De son côté, le Hezbollah estime que prolonger le cessez-le-feu au Liban "n'a pas de sens" et revendique le droit de riposter", après que Donald Trump a annoncé, hier, une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu au Liban, qui devait expirer dimanche."Le Hezbollah se réserve le droit de riposter aux agressions israéliennes qui se poursuivent selon lui malgré la trêve au Liban", a déclaré vendredi Ali Fayad, un député de la formation pro-iranienne.Du côté des Etats-Unis, ce vendredi, en conférence de presse, le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a déclaré que 34 navires avaient été repoussés depuis le début du blocus américain contre les ports iraniens, et assuré que "beaucoup d'autres" non iraniens avaient pu transiter tant que les Etats-Unis estimaient qu'ils correspondaient à leurs critères.

" Personne ne navigue du détroit d'Ormuz à n'importe quelle autre partie du monde sans l'autorisation de la marine américaine ", a-t-il commenté, qualifiant le régime iranien de "pirates avec un drapeau".Dans ce contexte géopolitique toujours très tendu, les cours du pétrole repartent à la baisse, après quatre journées d'affilée de hausse. Vers 17h50, le Brent perd 0,14% à 105,86 dollars et le WTI cède 1,80% à 94,90 USD.Seb et Siemens Energy sourient, Electrolux chuteDans l'actualité des sociétés cotées, plusieurs d'entre elles ont publié entre hier et ce matin leurs chiffres de ventes au premier trimestre 2026.Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste du petit électroménager SEB a généré un chiffre d'affaires de 1,885 milliard d'euros, en croissance organique de 2,7%, ou en baisse de 1,1% à parités courantes.

En parallèle, le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est établi à 72 MEUR, en forte progression de 42% par rapport au premier trimestre 2025. Grâce à sa performance trimestrielle, le titre a grimpé de près de 7%, signant la plus forte hausse du SBF 120.En revanche, Vinci a reculé de 2,63% après avoir publié un chiffre d'affaires en légère baisse organique au premier trimestre 2026, à 16,3 MdsEUR d'euros. Si l'activité recule en France, elle progresse à l'international, qui représente désormais plus de 57% du total, portée notamment par les services à l'énergie et les concessions. De plus, sur ce trimestre, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile Valeo s'est élevé à 5,120 MdsEUR, en baisse de 3,6% en données publiées, ou en hausse de 1,3% à périmètre et change constants. Pour Jefferies, le premier trimestre est légèrement supérieur aux attentes et se situe 3% au-dessus des attentes des analystes de la banque d'investissement américaine et 2% au-dessus du consensus.

Malgré une publication trimestrielle encourageante, le titre s'est replié de près de 5%. En Europe, le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux a chuté de 25,21% à la Bourse de Stockholm après avoir publié des résultats décevants au titre du premier trimestre. Les ventes organiques sont restées quasi stables (-0,5%, contre 7,9% un an plus tôt), pénalisées par la forte dégradation de l'activité en Amérique du Nord, où elles reculent de 11,6%. Le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 56% à 198 millions de couronnes, loin du consensus de 781 MSEK. Siemens Energy ( 2,64%) a signé la seconde plus forte hausse du Dax ce vendredi à la faveur du relèvement de ses prévisions pour l'année 2026. La multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques vise notamment désormais une croissance comparable du chiffre d'affaires (hors effets de change et de portefeuille) entre 14 et 16% contre une fourchette antérieure comprise entre 11 et 13%. Le titre progresse aussi grâce à sa bonne performance au second trimestre de son exercice 2025/2026.

Les revenus s'établissent à 10,294 MdsEUR ( 8,9% en comparable). Au chapitre statistiques, on notera que la confiance des ménages en France se dégrade fortement en avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE qui baisse de cinq points, soit la plus forte baisse depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine, pour s'établir à 84.Au Royaume-Uni, Le volume des ventes au détail aurait augmenté de 0,7% en mars 2026, après une baisse de 0,6% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,4%), selon l'Office national des statistiques.Les Banques centrales au devant de la scèneDans un contexte économique toujours marqué par la surveillance de l'inflation et de la croissance, plusieurs banques centrales vont dévoiler la semaine prochaine leur décision de politique monétaire à l'issue de leur réunion : le 28-29 avril pour la Fed, le 30 avril pour la BCE et la Banque d'Angleterre et le 27-28 avril pour la Banque du Japon.Les économistes européens de Nomura (Andrzej Szczepaniak, George Buckley, Josie Anderson et David Seif) prévoient que "la BCE maintiendra son taux de dépôt inchangé à 2% lors de cette réunion.

Ils pensent qu'elle évitera toute réaction impulsive face au conflit avec l'Iran et préférera attendre d'évaluer l'impact sur l'économie réelle et la répercussion sur les anticipations d'inflation".Selon eux, "pour que la BCE relève ses taux, ils pensent que le Conseil des gouverneurs voudra s'assurer que le choc entraîne une inflation persistante, comme en 2022, ou qu'il fait sensiblement remonter les anticipations d'inflation. En conséquence, ils estiment que la réunion de juin est la plus proche à laquelle la BCE pourrait raisonnablement relever ses taux si elle décidait de le faire en réponse au conflit avec l'Iran".Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.