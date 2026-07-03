Ouverture Une tendance terne en Europe après des chiffres de Samsung

publié le 07/07/2026

(Zonebourse.com) - Si la Bourse de Paris a le vent en poupe, la tendance générale en Europe se montre bien plus terne, dans un contexte où une publication décevante de Samsung cette nuit vient plomber le moral concernant le secteur des semi-conducteurs.Vers 10h30, l'indice CAC 40 avance de 0,7% à 8 538 points, surperformant largement une tendance générale en Europe plus terne, avec un repli de 0,2% pour l'Euro STOXX 50 et le DAX de Francfort, tandis que le FTSE de Londres gagne 0,6%.

"Historiquement, les cinq à dix premiers jours ouvrés de juillet sont favorables aux actions. C'est également le cas cette année", constate Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.Il souligne ainsi que "plusieurs indices boursiers européens ont inscrit de nouveaux records historiques ces derniers jours, alors que les inquiétudes restent vives concernant les valeurs technologiques américaines et une politique monétaire de la Fed devenue plus difficile à anticiper sous la présidence de Kevin Warsh".

"Même le CAC 40 résiste bien, alors que le spread de l'OAT s'est élargi ces derniers jours, davantage en réaction aux difficultés budgétaires qui se profilent pour 2027 qu'au jugement attendu concernant Marine Le Pen", poursuit le professionnel.Néanmoins, le moral des places européennes se trouve affecté ce jour par un vent défavorable en provenance d'Asie, plus particulièrement de Corée du Sud, où l'indice KOSPI a plongé de 4,9% dans le sillage de Samsung Electronics, qui a globalement déçu avec ses chiffres préliminaires du 2e trimestre.Le fabricant sud-coréen de produits électroniques estime ainsi avoir réalisé, sur le trimestre écoulé, un bénéfice d'exploitation d'environ 89 400 MdsKRW et un chiffre d'affaires de l'ordre de 171 000 MdsKRW, soit environ 51,4 MdsEUR et 98,2 MdsEUR.

"Malgré une augmentation de 19 fois du bénéfice trimestriel, celui-ci s'est révélé "seulement" 6% supérieur aux estimations, ce qui semble avoir généré une série de prises de bénéfices", explique-t-on ce matin chez Deutsche Bank.Les chiffres de Samsung pèsent sur les semi-conducteurs en EuropeLa déception occasionnée par Samsung vient manifestement plomber le secteur des semi-conducteurs en Europe : STMicroelectronics fait figure de lanterne rouge du CAC 40 (-5%) à Paris, tandis qu'Infineon lâche 5,4% à Francfort et qu'ASML perd 5% à Amsterdam.Carrefour signe, en revanche, l'une des plus fortes hausses du CAC 40 ( 3,9%). Le titre du distributeur est soutenu par une rotation sectorielle des valeurs technologiques vers les valeurs de la consommation, mais surtout par une note positive de RBC Capital.

Euronext avance de 0,7% après la publication par le groupe de Bourses paneuropéen de ses chiffres d'activité pour le mois de juin, dont il ressort notamment une forte croissance de ses volumes sur ses marchés d'actions au comptant en rythme annuel.À Copenhague, Genmab se distingue ( 2,5%) après que Bruxelles a accordé une autorisation de mise sur le marché à Tepkinly, en association avec le lénalidomide et le rituximab, pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire.Une production industrielle allemande meilleure que prévuAu chapitre des statistiques du jour, la production industrielle allemande a fait nettement mieux que prévu au mois de mai, progressant de 0,9%, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%, après 0,2% en avril, donnée révisée à la baisse contre 0,4%.

"Puisque les ventes se sont encore légèrement améliorées, il y a de plus en plus de chances que l'économie allemande ne se soit pas contractée au printemps, malgré la forte hausse temporaire des prix de l'énergie", réagit-on chez Commerzbank.Toujours au titre du mois de mai, le déficit de la balance commerciale française s'est creusé, passant de 5,4 MdsEUR en avril (donnée révisée d'un déficit de 5,6 MdsEUR) à 6,9 MdsEUR, alors que les analystes tablaient sur un déficit de 5,9 MdsEUR.En début d'après-midi, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale des États-Unis au titre du mois de mai, qui pourrait faire ressortir un déficit de l'ordre de 78 MdsUSD, au vu du consensus, à comparer à celui de 55,9 MdsUSD enregistré le mois précédent.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.