Ouverture Wall Street ouvre euphorique, tirée par les résultats et les espoirs au Moyen-Orient

publié le 04/08/2026

4 août (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en forte hausse mardi et prolonge ainsi ses gains de la veille, portée par ?des résultats d'entreprises encourageants et les espoirs d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 758,20 points, soit 1,43%, à 53.936,61 points.

Le ?Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,51% à 7.639,54 points, l'indice de référence de Wall Street atteignant son ?plus haut niveau intrajournalier depuis début juin.

Le Nasdaq ?Composite prend 0,82%, soit 211,11 points, à 26.125,01 points.

Dans l'ensemble, cette saison des ?résultats s'est jusqu'à présent avérée meilleure que la moyenne historique. Sur les 304 entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre ?vendredi, 85,2% ont dépassé les ?estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5%.

Sur le plan ?géopolitique, un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit en Iran se poursuivaient, tandis que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ?a indiqué qu?un ?accord avec l?Iran visant à rouvrir le détroit d?Ormuz pourrait être conclu ?dès mardi ou mercredi.

En conséquence, les cours du brut poursuivent leur désescalade, le Brent perdant ?4,06% à 80,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas ?Intermediate, WTI) reculant de 4,83% à 76,45 dollars.

Plus tard dans la ?journée, l'attention se portera ?sur les données économiques, avec l'enquête du ministère du Travail sur les offres d'emploi et ?la rotation de la main-d'oeuvre, prévue à 14h00 ?GMT.

Les investisseurs surveillent de près ces rapports afin d?évaluer les perspectives en matière de taux d?intérêt dans un ?contexte d'attentisme face au conflit entre les États-Unis et l?Iran, tandis que la Réserve fédérale n?a donné que peu d?indications sur sa politique monétaire.

Selon l?outil CME FedWatch, les ?opérateurs estiment à 63,4% la probabilité que la banque centrale relève ses taux d?au moins 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Aux valeurs, Caterpillar grimpe de 10,7%, alors que le groupe considéré comme un baromètre fiable de l'économie américaine a publié un bénéfice ayant presque doublé sur un an au deuxième trimestre.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)