Séché Environnement, Exail, Quadient, Ipsen, Guerbet ... Le grand retour des small et mid caps françaises ?

(Easybourse.com) À l'occasion d'un webinaire organisé par EasyBourse le mercredi 11 juin avec ses clients, Pierre Shang, gérant au sein de La Financière de l'Echiquier et spécialiste reconnu des small et mid caps françaises, a partagé sa vision optimiste sur le retour en grâce des petites et moyennes capitalisations. Selon lui, les bouleversements géopolitiques impulsés par les États-Unis ouvrent de véritables opportunités pour de nombreuses entreprises européennes de taille modeste, en particulier en France.

Pierre Shang, revient ainsi sur les cinq grandes tendances mises en avant dans le cadre du fonds Tocqueville PME (FR0011608439), un fonds dynamique qui vise à tirer parti du développement des PME et ETI, principalement françaises mais aussi européennes, en misant sur des "managers d’exception dans des métiers d’avenir".



Les cinq grandes tendances identifiées :

• Le luxe, la cosmétique, la mode, le design

• Le développement durable

• La défense et le digital

• La santé et le vieillissement de la population

• Le « French art de vivre »



Lors de ce webinaire, Pierre Shang a également répondu à de nombreuses questions posées par les clients, parmi lesquelles :

• Quelles perspectives pour le secteur de l’énergie ?

• Quel avenir pour l’industrie automobile ?

• Le secteur des télécoms est-il toujours pertinent ?

• L’État peut-il réellement soutenir la défense à la hauteur de ses promesses, ou faut-il s’attendre à des déceptions ?

• Où en est le lancement du livret d’épargne « spécial défense » ?

• Le fonds Tocqueville PME propose-t-il un droit d’entrée à 0 % ?

• Est-il éligible au PEA ?

• L’association entre La Financière de l’Echiquier et Tocqueville est-elle solide ?

• Quel avis sur Carmat et Valneva, deux valeurs de la biotechnologie ?

• Le titre Exail Technologies a-t-il encore un potentiel de revalorisation ?

• Le portefeuille contient-il la valeur 2CRSi ?

• Quelle opinion sur les secteurs de la finance, des composants électroniques (notamment les semi-conducteurs) et du BTP ?

• Quels commentaires sur Soitec et Teleperformance ?







Consultez la fiche valeur Achat/Vente du fonds Tocqueville PME (FR0011608439) et découvrez le Top 10 des valeurs en portefeuille en cliquant ici .





AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT



Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. Cet article et la vidéo qu'il contient ne doivent en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Tous deux n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement . Ni Easybourse ni La Financière de l'Echiquier ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article et de sa vidéo.Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures.



Imen Hazgui