(Easybourse.com) Valeur phare du Cac 40, coté dans le compartiment A d'Euronext Paris, la société Vinci, n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associé, figure dans le top 3 des valeurs suggérées dans le modèle de portefeuille France PEA de ce mois de septembre, proposé dans le cadre du service "Idées d'investissement" mis à disposition par EasyBourse auprès de ses clients. L'action est également proposée dans la liste des meilleurs idées d'investissement dans la thématique « environnement ». Mais que disent les différents outils d'aide à la décision proposés sur le site easybourse.com au sujet de la valeur ?

Présentation de la société : une forte diversification sectorielle et géographique

Pour rappel, Vinci est surtout connu comme étant le leader du secteur du BTP en France. Fondée en 1908 sous le nom « SGE pour Société Générale d’Entreprises » avant de devenir Vinci en 2000, l’entreprise s’érige rapidement comme l’un des principaux acteurs de la construction sur le plan international, en étant présent dans plus de 100 pays à travers le monde. Le groupe Vinci est un véritable conglomérat organisé en plusieurs filiales : Vinci Concessions, Vinci Energies, Vinci Construction, Vinci Immobilier... Cette structuration lui permet d’opérer dans de nombreux domaines différents, allant de la promotion immobilière à la construction de bâtiments, en passant par la réalisation d’infrastructures de transport (autoroutes, aéroports…) et la distribution d’énergie.

Selon les données disponibles sur le site easybourse.com, au 16 septembre 2024



Actualité : une croissance externe qui se poursuit

C’est surtout le levier de la croissance externe qui a fait parler de lui ces dernières semaines s’agissant du groupe.

Ainsi, Vinci a annoncé le 9 septembre dernier, l’acquisition par sa filiale Vinci Highways d’une société en Inde « HKR Roadways », partenaire privilégiée pour la concession d’une autoroute stratégique de 206 km dans l’Etat du Telangana.

La société a également fait état d’un accord visant à acquérir le groupe Fernao, dont le siège se situe à Cologne, présenté comme l’un des leaders des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse (26 sites dans ces deux pays). L’entité est notamment reconnue en tant que fournisseur de services et de solutions en matière de sécurité informatique et intégrateur de systèmes.

Dans le même registre, en juillet, Vinci informait ses investisseurs du bouclage du rachat d’Helios, un spécialiste suédois du développement de centrales solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d’énergie par batteries.

Pour faire face à ses nouveaux challenges, Vinci a décidé de se réorganiser en partie et a dévoilé début septembre, la nomination d’un nouveau COO, en la personne de Pierre Ajolras ; et début aout celle d’un nouveau président pour Vinci Construction, Patrick Sulliot, qui a rejoint en parallèle le comité exécutif du groupe.



Résultats : niveau record pour le carnet de commandes

Selon le communiqué de presse publié par la société, au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vinci, s'élève à 33,8 milliards d'euros, en croissance de 4,4 % (croissance organique : +3,8 % ; impacts des changements de périmètre : +0,5 % ; variations de change : +0,1 %). L'EBITDA ressort à 5,7 milliards d'euros laissant paraitre une marge sur chiffre d'affaires de 16,8 % ( contre 5,3 milliards d'euros soit 16,4 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023).

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse à 3,9 milliards d'euros (3,5 milliards d'euros au 1er semestre 2023).Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 2,0 milliards d'euros et le résultat net par action à 3,46 euros (2,1 milliards d'euros et 3,65 euros par action au 1er semestre 2023). Le cash-flow libre dégagé est positif à 361 millions d'euros (261 millions d'euros au 1er semestre 2023).

Au total, le carnet de commandes au 30 juin 2024 atteint le niveau record de 67,3 milliards d'euros. En augmentation de 9 % par rapport au 30 juin 2023. Vinci envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats opérationnels devraient également progresser. Le résultat net pourrait être proche en 2024 du niveau atteint en 2023.



Modèle de portefeuille et liste des meilleures idées du moment

Comme évoqué en préambule, Vinci constitue une des principales positions du portefeuille modèle France PEA proposé par les experts gérants de LBPAM dans le cadre du service "Idées d'investissement" proposé par EasyBourse et réactualisé tous les mois (rubrique "Idées d'investissement"/"Les modèles de portefeuilles" dans l'espace client). Le poids de l’action, éligible au PEA, est de 8,76% dans un portefeuille investi à hauteur de 88% avec 12% de liquidité.

La valeur apparait également dans la liste des meilleures idées d’investissement au sein de la thématique environnement.

Graphiques historiques et dynamiques : une progression quasi continue depuis juin









Consensus en date du 17 septembre 2024



Recommandations brokers : un objectif de cours évoqué à 134 euros



Equity Trade analysis : une valeur adaptée à un investissement long terme



Plusieurs manières d’investir dans la valeur



Quelques exemples :

L’ensemble des fonds ci-dessous ont la particularité d’avoir 3 ou 4 étoiles Morningstar et d’être éligibles au PEA.

DNCA Evolutif PEA C FR0010354837

Tocqueville Environnement ISR C FR0010748368

Best Business Models SRI RC FR0013079761

Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C LU1883304443

BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6

Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc FR0010149179

HSBC Actions France AC FR0000439226

HSBC Actions Patrimoine AC FR0010143545

Allianz Actions Aéquitas R C/D FR0000975880

BNPP Sustainable Euro Mlt-Fac Eq Cl Acc LU1920355036

CM-AM France RC FR0010359356

CPR Europe ESG P FR0010619916



