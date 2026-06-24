Après la tempête de 2025, le style Qualité Croissance retrouve des couleurs chez Comgest
(Easybourse.com) EasyBourse met en avant dans cet article deux fonds emblématiques de son partenaire Comgest, reconnus pour leur approche de gestion fondée sur la sélection rigoureuse d'entreprises de qualité et leur capacité à créer de la valeur sur le long terme : Comgest Renaissance Europe (FR0000295230 )et Comgest Monde (FR0000284689).
QUELQUES MOTS SUR COMGEST
Fondée en 1985, Comgest est une société détenue à 100 % par ses fondateurs et salariés. Ce partnership de 40 ans gère exclusivement des actions selon une approche sans contrainte « qualité et croissance » et appliquée à l’ensemble des marchés, développés et émergents. Basée à Paris, Comgest possède des bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Comgest est au service d’investisseurs long terme à travers le monde.
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Des intérêts alignés
Plus de 95% des employés et 100% au sein de l’équipe d’investissement ayant plus de 5 ans d’ancienneté sont actionnaires dans l’entreprise, Comgest aligne ses intérêts sur ceux de ses investisseurs.
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L'importance de la constance
Depuis la création de Comgest, les équipes appliquent avec constance et cohérence la même philosophie d’investissement Qualité Croissance. Il s’agit d’une approche focalisée exclusivement sur les sociétés. Ils se concentrent sur la pertinence des modèles économiques des sociétés et font abstraction des mouvements boursiers de court terme. Elle repose sur une conviction fondamentale : à long terme, le cours d'une action converge vers la croissance des bénéfices de l'entreprise.
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Sortir des sentiers battus
Les analystes-gérants sélectionnent des entreprises sans contrainte d’allocation sectorielle ou géographique avec un horizon d’investissement de long terme.
|COMGEST RENAISSANCE EUROPE : POURQUOI LE STYLE QUALITÉ CROISSANCE RETROUVE DE L'INTÉRÊT
En mars 2026, à l'occasion d'un webinaire, Bassel Choughari et Sébastien de Frouville sont revenus sur la gestion du fonds Comgest Renaissance Europe. Après une année 2025 particulièrement difficile pour le style qualité croissance, leur analyse met en lumière un environnement redevenu plus favorable à la sélection de titres.
|Une année 2025 historiquement difficile
L'année 2025 a constitué l'un des environnements les plus défavorables observés depuis trente ans pour le style qualité croissance. Les marchés ont surtout été portés par l'expansion des multiples de valorisation, dans un contexte marqué par l'essor de l'intelligence artificielle, des investissements technologiques massifs et un regain d'opérations financières dans le secteur bancaire.
|Des fondamentaux toujours solides
Malgré ces vents contraires, les entreprises du portefeuille continuent d'afficher une croissance organique robuste, des marges supérieures à la moyenne du marché et un endettement plus faible. Leur capacité à transformer le chiffre d'affaires en trésorerie demeure également différenciante : environ sept ans sont nécessaires pour convertir 1 euro de chiffre d'affaires en 1 euro de trésorerie, contre presque le double pour le marché.
|Un univers d'investissement redevenu plus attractif
La compression de la prime de qualité croissance a ramené les valorisations à des niveaux plus proches de ceux observés avant les politiques de taux zéro. L'environnement apparaît désormais plus normalisé, avec plus de 70 % des entreprises de l'univers d'investissement se négociant à moins de 25 fois les bénéfices.
|Une gestion active qui continue d'évoluer
L'équipe a récemment introduit plusieurs sociétés, dont AON, InterContinental Hotels Group et 3i. Certaines positions ont été cédées lorsque leur profil de qualité s'est détérioré, à l'image de Heineken, ICON, Novo Nordisk ou Sika. Des prises de profits ont également été réalisées sur ASML après la forte hausse du titre.
Quelques illustrations concrètes : InterContinental Hotels Group illustre un modèle de franchise peu capitalistique, capable de générer des marges élevées. Air Liquide constitue un exemple d'investissement de long terme dont la thèse d'amélioration des marges commence à se concrétiser. Dans les logiciels, l'équipe conserve une approche sélective face à l'intelligence artificielle, en privilégiant notamment les acteurs profondément intégrés aux processus des entreprises, comme SAP.
2 PRODUITS PHARES MIS EN LUMIÈRE
Cliquez sur chacune des images pour consulter la fiche transactionnelle achat/vente du produit
Actions internationales
|Création:
1993
|Indice:
MSCI Europe
|SFDR
Article 8
|Risque:
4/7
|Horizon:
5 ans
L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers européens. Le produit est investi à hauteur de 75% en titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA). Le produit pourra être exposé à hauteur de 20% en titres de créance négociables, instruments monétaires, obligations et titres d'Etat orientés sur les marchés boursiers des pays de l'Union Européenne. Il pourra investir dans des instruments dérivés afin de couvrir son exposition aux risques actions et de change. Ce produit est géré de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière (grandes, moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice, cependant sa performance peut être, à titre purement informatif et a posteriori, comparée à la performance du MSCI Europe.
Actions internationales
|Création:
1991
|Indice:
MSCI AC World
|SFDR
Article 8
|Risque:
4/7
|Horizon:
5 ans
L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers. Le produit est à tout moment investi et/ou exposé à hauteur de 60% minimum en actions internationales. Le produit pourra être exposé à hauteur de 20% en obligations émises par des états, des sociétés nationalisées ou privées. Il pourra investir également dans des obligations convertibles émises par des sociétés cotées. Il pourra investir dans des instruments dérivés afin de couvrir son exposition aux risques actions, de taux et de change. Ce produit est géré de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière (grandes, moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice, cependant sa performance peut être, à titre purement informatif et a posteriori, comparée à la performance du MSCI All Country World (MSCI AC World).
Notation Morningstar : cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.
SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entré en application en mars 2021.
Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Globes Morningstar : notation de durabilité établie par le cabinet Morningstar. Elle mesure l'efficacité des entreprises détenues dans un fonds d'investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d'autres fonds. Le score le plus bas est représenté par 1 globe et le plus élevé par 5 globes.
|AVERTISSEMENT
Equipe EasyBourse
Publié le 24 Juin 2026