

Comprendre les fonds en détail



FONDS 1 / 3



Indépendance AM France Small & Mid



Une exposition aux petites et moyennes capitalisations françaises Ce bloc concerne le fonds Indépendance AM France Small & Mid, positionné principalement sur des sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations.

Le fonds France Small & Mid investit principalement dans des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations, ayant leur siège ou organes de décision en France, cotées en France ou pour qui la France est le principal marché d’activité (« Sociétés Françaises »), sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.



L'objectif extrafinancier est de contribuer à la performance pérenne du fonds en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds France Small & Mid consiste à acheter des actions de Sociétés Françaises cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.



Le fonds France Small & Mid investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de Sociétés Françaises cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 (dix) milliards d’euros au moment de l’achat et en permanence au minimum 10% de ses actifs dans des très petites entreprises (« TPE »), petites et moyennes entreprises (« PME ») ou entreprises de taille intermédiaire (« ETI ») françaises. Le fonds France Small & Mid peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et



Enfin, le fonds France Small & Mid peut investir jusqu’à 25% dans des actions de sociétés cotées européennes dont le siège social n’est pas implanté en France. Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le fonds n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le fonds sont totalement réinvestis (action de capitalisation). Le fonds France Small & Mid investit principalement dans des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations, ayant leur siège ou organes de décision en France, cotées en France ou pour qui la France est le principal marché d’activité (« Sociétés Françaises »), sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.L'objectif extrafinancier est de contribuer à la performance pérenne du fonds en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds France Small & Mid consiste à acheter des actions de Sociétés Françaises cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.Le fonds France Small & Mid investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de Sociétés Françaises cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 (dix) milliards d’euros au moment de l’achat et en permanence au minimum 10% de ses actifs dans des très petites entreprises (« TPE »), petites et moyennes entreprises (« PME ») ou entreprises de taille intermédiaire (« ETI ») françaises. Le fonds France Small & Mid peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d’actions. Le fonds France Small & Mid peut aussi investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles sociétés.Enfin, le fonds France Small & Mid peut investir jusqu’à 25% dans des actions de sociétés cotées européennes dont le siège social n’est pas implanté en France. Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le fonds n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le fonds sont totalement réinvestis (action de capitalisation).



FONDS 2 / 3



Indépendance AM Europe Mid



Une approche Quality Value sur les moyennes capitalisations européennes Ce bloc concerne le fonds Indépendance AM Europe Mid, orienté vers des sociétés européennes de moyennes capitalisations.

Le fonds investit dans des actions de sociétés européennes, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.



L'objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du fonds en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquels elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.



Le fonds investit en permanence au minimum 50% de ses actifs dans des actions dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 (dix) milliards d’euros au moment de l’achat. Le Produit peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et



Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le fonds n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation). Le fonds investit dans des actions de sociétés européennes, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.L'objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du fonds en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquels elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.Le fonds investit en permanence au minimum 50% de ses actifs dans des actions dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 (dix) milliards d’euros au moment de l’achat. Le Produit peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d’actions. Le fonds peut aussi investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles sociétés.Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le fonds n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation).



FONDS 3 / 3



Indépendance AM Europe Small



Une sélection de petites capitalisations européennes éligible PEA / PEA-PME Ce bloc concerne le fonds Indépendance AM Europe Small, investi dans des sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations.

Le fonds Europe Small investit dans des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.



L’objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du Produit en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds Europe Small consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.



Le fonds Europe Small investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 (deux) milliards d’euros à la clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de cette société. Le Produit Europe Small peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et



Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) et au PEA-PME représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le Produit n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation). Le fonds Europe Small investit dans des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière.L’objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du Produit en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d'investissement du fonds Europe Small consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, de petites et moyennes capitalisations boursières qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères.Le fonds Europe Small investit en permanence au minimum 75% de ses actifs dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 (deux) milliards d’euros à la clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de cette société. Le Produit Europe Small peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d’actions. Le Produit Europe Small peut aussi investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles sociétés.Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) et au PEA-PME représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le Produit n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation).