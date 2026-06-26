INDÉPENDANCE AM : 30 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DES SMALL & MID CAPS EUROPÉENNES
(Easybourse.com) Dans cet article, EasyBourse met en lumière quatre solutions d'investissement emblématiques proposées par Indépendance AM. Cette sélection réunit trois fonds de gestion active ainsi qu'un ETF actif, illustrant le savoir-faire de la société de gestion en matière de sélection de valeurs et de création de performance sur le long terme. À travers la présentation de ces stratégies complémentaires, nous revenons sur leurs caractéristiques, leurs objectifs d'investissement et les convictions qui guident leur gestion.
Quality Value
La société développe une approche d’investissement différenciante, reposant sur une méthodologie propriétaire dite « Quality Value », combinant :
Indépendance AM privilégie des entreprises souvent familiales, dirigées par des managements engagés dans le long terme, capables d’allier croissance rentable, solidité financière et agilité opérationnelle. Cette philosophie permet à la société d’investir dans l’économie réelle en sélectionnant des modèles entrepreneuriaux pérennes et créateurs de valeur.
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Une expertise reconnue sur les Small & Mid Caps
Indépendance AM bénéficie d’une expertise historique sur les petites et moyennes capitalisations européennes, segment réputé pour son potentiel de croissance et de création de valeur à long terme.
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Une méthodologie éprouvée depuis plus de 30 ans
La stratégie « Quality Value » est appliquée avec constance depuis 1992, offrant un cadre d’investissement discipliné et reproductible. Cette stabilité constitue un élément différenciant dans un univers de gestion souvent marqué par les effets de mode.
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Une société indépendante et à taille humaine
L’indépendance du capital et une organisation resserrée permettent une forte réactivité, une proximité avec les investisseurs et une véritable liberté de décision dans la gestion des portefeuilles.
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Une forte proximité avec les entreprises
Les équipes réalisent de nombreuses rencontres avec les dirigeants afin de mieux comprendre les modèles économiques, la stratégie et les perspectives des sociétés en portefeuille. Cette approche de terrain renforce la qualité de l’analyse financière et extra-financière.
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Une gestion responsable et de long terme
Indépendance AM intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement, avec une vision responsable alignée sur le temps long.
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Caractéristiques en détail :
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Comprendre les fonds en détail
Indépendance AM Europe Mid UCITS ETF - LU3195985372
Classe d'actifs
Lancement
du fonds
Objectif
de gestion
Notation
Morningstar
SFDR
Globes
Morningstar
Niveau
de risque
Horizon
d'investissement
Actions Europe
Moyennes Cap
2025
Stoxx®
Europe ex UK
Mid NR.
-
Article 8
-
4/7
5 ans
L’ETF investit dans des actions de sociétés européennes, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Produit intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière. L’objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne de l’ETF en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquelles elles sont exposées. La politique d’investissement de l’ETF consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères. L’ETF investit en permanence au minimum 50% de ses actifs dans des actions dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 milliards d’euros au moment de l’achat. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis.
Equipe EasyBourse
Publié le 26 Juin 2026