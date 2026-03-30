Comment investir dans un ETF CAC 40 avec EasyBourse
(Easybourse.com) L?indice CAC 40 est l'un des baromètres les plus suivis de la Bourse française. Il regroupe les 40 plus grandes sociétés cotées sur Euronext Paris et reflète la performance des grandes entreprises françaises et internationales présentes sur la place de Paris. Pour les investisseurs particuliers, il existe aujourd'hui un moyen simple d'investir sur cet indice : les ETF. Grâce à ces fonds cotés en Bourse, il est possible de s'exposer facilement au CAC 40, mais aussi d'utiliser des stratégies plus dynamiques à la hausse comme à la baisse. Avec EasyBourse, il est possible d'accéder à différentes catégories d'ETF permettant d'investir sur le CAC 40 selon son profil et ses objectifs.
Le CAC 40 : l’indice phare de la Bourse de Paris
Créé en 1987, le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) représente les 40 plus grandes capitalisations françaises sélectionnées selon leur liquidité et leur poids boursier.
Il regroupe des entreprises de secteurs variés comme le luxe, l’énergie, la banque, l’industrie ou encore la santé.
Investir sur le CAC 40 permet donc : de diversifier son investissement sur plusieurs grandes entreprises ; de suivre la tendance globale du marché français ; d’accéder à un indice de référence largement suivi par les investisseurs internationaux.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Un ETF (Exchange Traded Fund), aussi appelé tracker, est un fonds coté en Bourse qui vise à reproduire la performance d’un indice.
Un ETF CAC 40 cherche ainsi à suivre l’évolution du CAC 40, à la hausse comme à la baisse.
Les ETF présentent plusieurs avantages : une diversification immédiate ; des frais généralement faibles ; une cotisation en continu en Bourse, comme une action ; une transparence sur la composition du fonds
Ils peuvent être achetés et vendus facilement depuis un compte titres ou un PEA selon leur éligibilité.
Investir simplement sur le CAC 40 avec un ETF classique
La manière la plus directe d’investir sur l’indice consiste à acheter un ETF CAC 40 classique.
Ce type d’ETF cherche à reproduire la performance quotidienne de l’indice : si le CAC 40 progresse de 1 %, l’ETF progresse approximativement de 1 % ; si le CAC 40 recule de 1 %, l’ETF recule également d’environ 1 %
Cette solution permet aux investisseurs de suivre l’évolution du marché français sans sélectionner individuellement les actions composant l’indice.
C’est souvent l’approche privilégiée pour un investissement de moyen ou long terme.
Exemples d’ETF qui suivent simplement l’indice :
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc* (FR0013380607)
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist* (FR0007052782)
OSSIAM CAC 40 NR - UCITS ETF 1C (EUR) (LU3046617802)
*Il est à noter que l’ETF peut en ce qui concerne les dividendes être capitalisant « Accumulation » ou distribuant « Distribution ».
Dans les ETF, qui suivent simplement le Cac 40, figurent des ETF dits « ESG » qui suivent des considérations environnementales, sociales et de gouvernance.
Exemples d’ETF à dimension durable :
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc (LU1681046931)
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Dist (LU1681047079)
BNP Paribas EASY CAC 40(R) ESG UCITS ETF (FR0010150458)
AMUNDI CAC TRANSITION CLIMAT UCITS ETF (FR0010655704)
Investir sur la hausse avec un ETF à effet de levier
Certains ETF permettent d’amplifier les variations de l’indice grâce à un effet de levier.
Un ETF CAC 40 à levier (souvent x2) vise par exemple à reproduire deux fois la performance quotidienne de l’indice. Ainsi, si le CAC 40 gagne +1 %, l’ETF peut progresser d’environ +2 % et si le le CAC 40 perd -1 %, l’ETF peut reculer d’environ -2 %
Ces ETF sont généralement utilisés pour des stratégies plus dynamiques ou de court terme, car l’effet de levier augmente également le niveau de risque.
Exemple d’ETF à effet de levier à la hausse :
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010592014)
WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged (XS2637077020)
Se positionner à la baisse avec un ETF inverse
Les ETF inverses permettent quant à eux de tirer parti d’une baisse du marché.
Un ETF inverse CAC 40 évolue dans le sens opposé à l’indice : si le CAC 40 recule de 1 %, l’ETF peut progresser d’environ +1 % ; si le CAC 40 progresse, l’ETF recule.
Exemple d’ETF inverse :
Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010591362)
Il existe également des ETF inverses à effet de levier, qui amplifient les mouvements baissiers de l’indice.
Ces produits peuvent être utilisés pour : anticiper un repli du marché, mettre en place une stratégie tactique, couvrir partiellement un portefeuille exposé aux actions françaises.
Exemple d’ETF inverse à effet de levier :
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010411884)
En résumé
Les ETF offrent une manière simple et flexible d’investir sur le CAC 40.
Qu’il s’agisse de suivre la performance de l’indice, d’amplifier ses mouvements ou de se positionner à la baisse, différentes variantes d’ETF permettent d’adapter son exposition au marché.
Grâce à l’accès aux marchés proposé par EasyBourse, les investisseurs peuvent ainsi construire une stratégie adaptée à leur horizon d’investissement et à leur profil de risque.
Avant d’investir, il est important de bien comprendre le fonctionnement de ces produits, notamment dans le cas des ETF à levier ou inverses qui sont généralement destinés à des stratégies de court terme.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 30 Mars 2026