Quels ETF choisir pour investir sur l'indice CAC 40 ?

Comment avoir la même performance que le CAC 40 sans acheter une à une les 40 actions de la place de Paris ?





La solution est d’investir en choisissant un ETF qui réplique le CAC 40.



Cette solution simplifie le choix de l’investisseur : au lieu de se renseigner sur une action ou sur un secteur, c’est comme s’il achetait toutes les principales actions.



Cela permet d’acheter en un clic un produit qui cote quelques dizaines d’euros et qui va permettre à l’investisseur de diversifier facilement, rapidement, et à moindres frais son portefeuille.



Voici un panorama des principaux ETF sur le CAC 40. Ils sont tous éligibles au PEA et peuvent être aussi achetés avec un Compte-Titres. Ils sont cotés sur Euronext Paris. Ils s’achètent comme des actions : ils sont cotés en continu et n’ont pas de date de maturité. On peut ainsi les acheter et les vendre quand on veut en cours de séance boursière et on peut les garder plusieurs heures, plusieurs mois, ou même plusieurs années.



Les produits de réplication simple



Ces produits permettent de bénéficier des dividendes qui sont un puissant moteur de performance. Les dividendes sont soit distribués, soit capitalisés.



L’investisseur aura ainsi à choisir s’il veut récupérer régulièrement sous forme d’espèces les dividendes, et il répliquera alors le CAC 40 « classique », la courbe en vert ci-dessous, ou s’il souhaite que les dividendes soient automatiquement réinvestis, et il répliquera le CAC 40 gross Return, courbe en bleu.



Graphique au 8 avril 2025





La réplication d’un indice avec un ETF n’est cependant jamais parfaite : des frais de gestion viennent impacter au fil du temps la performance de l’ETF par rapport à l’indice brut. La tracking error et la qualité de gestion de l’émetteur choisi peuvent venir aussi créer des distortions.



Celles-ci sont malgré tout relativement faibles et peuvent être étudiées en superposant sur un même graphique l'indice de référence et l'ETF que l'on se propose d'acheter.



Exemple au 9 avril sur le CAC 40 dividendes réinvestis et l'ETF de réplication proposé par Amundi





Exemples d’ETF de réplication simple sur le CAC 40 :





Tableau récapitulatif des ETF sur le CAC 40 avec une réplication inverse ou avec du levier :



Nom de l'ETF

(lien sur le nom de l'ETF) Code ISIN Description Amundi CAC 40 Daily

(2x) Leveraged UCITS ETF Acc FR0010592014 Cet ETF offre une exposition avec un effet

de levier de 2x à l'indice CAC 40, amplifiant les mouvements à la hausse de l'indice. Il convient aux investisseurs recherchant une exposition accrue au CAC 40. Frais de gestion de 0,40% par an. Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc FR0010591362 Cet ETF vise à reproduire l'inverse de la performance quotidienne de l'indice CAC 40, offrant ainsi une exposition inverse (-1x) à l'indice. Frais de gestion de 0,40% par an. Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF - Acc FR0010411884 Cet ETF inverse offre une exposition inverse avec un effet de levier de 2x à l'indice CAC 40, permettant de bénéficier

d'une baisse de l'indice. Il est destiné aux investisseurs avertis en raison de sa complexité. Frais de gestion de 0,60% par an.



AVERTISSEMENT



Conseils pour investir dans les ETF - Trackers : effectuez vos recherches en utilisant si besoin le site de l'émetteur. Avant d'investir dans un Tracker, renseignez-vous sur l'indice qu'il suit, les actifs sous-jacents, les frais associés et assurez-vous de comprendre les caractéristiques du Tracker.



Les Trackers comportent un risque de perte en capital jusqu'à l'intégralité du montant investi. Leur valeur de remboursement peut etre inférieure au montant investi. Pour plus d'information sur les risques liés à l'investissement dans ces fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique "profil de risque" de la documentation produit (prospectus et DICI).

Jean-Baptiste Barbier