(Easybourse.com) Cette augmentation de capital est proposée aussi bien aux actionnaires de Haffner Energy qu'à ceux qui ne le sont pas encore.

. le développement de la société, les technologies, les projets, la stratégie,. la situation financière, l'évolution du cours de bourse,. l'augmentation de capital proposée jusqu'au 27 mars 2025.Cette augmentation de capital se fait sous la forme d'ABSA (Actions à Bons de Souscription en Action).Les investisseurs peuvent acquérir via cette opération à la fois des actions qui leur seront livrées début avril mais aussi des bons de souscription qu'ils pourront utiliser jusqu'au 2/10/2026 pour acquérir des actions Haffner Energy au cours de 1,2 €.Les actionnaires existants (en date du 14 mars 2025) ont reçu des Droits Préférentiels de Souscription (DPS) qu'ils peuvent utiliser jusqu'au 27 mars pour effectuer leurs demandes.Il est aussi possible d'acheter des DPS avec son Compte-Titres (mais pas son PEA), même si on n'est pas actionnaire de Haffner Energy, et de participer à cette augmentation de capital.Il est également possible de participer à l'opération sans passer par l'achat de DPS et sans être actionnaire de Haffner.Ces différents modes de participation peuvent se faire, pour les clients EasyBourse, en ligne et sans frais de courtage . Il faut aller dans l'espace OST (Opérations sur Titres) ou retrouver le message Haffner dans sa messagerie EasyBourse Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet suivant : www.haffner-energy.com/fr/ .