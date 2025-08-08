Fermeture Wall Street termine en hausse, soutenue par la tech

publié le 08/08/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, emmenée par les valeurs technologiques et par l'espoir de voir la Fed se résoudre à réduire ses taux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 206,97 points, à 44.175,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 49,45 points, soit 0,78% à 6.389,45 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,32 points, soit 0,98% à 21.450,022 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant, après la démission surprise de l'un des sept gouverneurs, Adriana Kugler.

Stephen Miran partage le point de vue de Donald Trump, qui a reproché au président de la Fed, Jerome Powell, de "trop tarder" à baisser les taux d'intérêt, alors que la croissance se maintient et que l'inflation progresse.

"Cela garantit une baisse des taux lors de toutes les réunions qui se tiendront d'ici la fin janvier", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

(version française Nicolas Delame)