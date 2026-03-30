Comment investir dans la transition énergétique avec EasyBourse
(Easybourse.com) La transition énergétique correspond au passage d'un système basé sur les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) vers des sources d'énergie plus durables : solaire, éolien, hydrogène, biomasse ou encore nucléaire bas carbone. Ce mouvement est porté par plusieurs facteurs majeurs en particulier : les objectifs climatiques européens (neutralité carbone en 2050) ; les investissements publics massifs ; la hausse du coût des énergies fossiles ; l'innovation technologique. Pour les investisseurs particuliers, cela crée un univers d'investissement structurant et de long terme.
Les grands secteurs de la transition énergétique
Investir dans la transition énergétique ne signifie pas seulement acheter des entreprises d’énergie renouvelable. L’écosystème est plus large.
Exemples :
Les producteurs d’énergie renouvelable
Ces entreprises développent et exploitent des parcs éoliens, solaires ou hydroélectriques.
Ces sociétés bénéficient souvent de contrats de long terme sur l’électricité, ce qui peut stabiliser leurs revenus.
Les industriels de l’électrification
La transition énergétique implique une électrification massive de l’économie : transports, bâtiments, industrie.
Ces entreprises profitent de la modernisation des réseaux et de la digitalisation énergétique.
Les matériaux stratégiques
La transition énergétique nécessite de nombreux métaux : cuivre, lithium, nickel, terres rares…
La demande pour ces ressources est directement liée au développement des batteries et des infrastructures électriques.
Investir dans la transition énergétique avec EasyBourse
Avec un compte titres ou un PEA chez EasyBourse, plusieurs approches sont possibles.
1.Investir dans des actions individuelles
Tous les mois, le service idées d’investissement d’EasyBourse rend compte des « valeurs du moment » suivant trois grandes thématiques structurellement porteuses, dont l’environnement. Celles-ci reflètent les meilleures idées d’investissement des gérants d’actions de LBP AM à partir de considérations, non seulement financières, mais également extra financières.
Ainsi pour exemples au mois de mars 2026, les titres mentionnés sont les suivants :
(En cliquant directement sur le libellé, vous pouvez consulter la fiche transactionnelle achat/vente du titre)
- BUREAU VERITAS SA (FR0006174348)
- COVIVIO (FR0000064578)
- GETLINK SE (FR0010533075)
- ALSTOM (FR0010220475)
- VINCI SA (FR0000125486)
- MICHELIN (CGDE) (FR001400AJ45)
- NEXANS SA (FR0000044448)
- OPMOBILITY (FR0000124570)
- SCHNEIDER ELECTRIC SE (FR0000121972)
- KLEPIERRE (FR0000121964)
- LEGRAND SA (FR0010307819)
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (FR0000125007)
- SPIE SA (FR0012757854)
- ELIA GROUP SA/NV (BE0003822393)
La plupart de ces titres présentent l’avantage d’être éligibles au PEA (sauf Klepierre et Covivio)
Cette approche permet de choisir ses convictions mais nécessite un suivi régulier.
2.Investir via des ETF
Certains ETF permettent d’investir dans un panier d’entreprises liées à la transition énergétique. Ces ETF peuvent alors avoir un filtre environnementale, ou suivre un secteur ou une thématique en lien avec la transition énergétique.
Avantages : diversification immédiate, frais généralement réduits, simplicité de gestion.
Exemples :
(En cliquant directement sur le libellé, vous pouvez consulter la fiche transactionnelle achat/vente de l'ETF)
ETF actions poursuivant des indices régionaux avec un filtre environnemental.
- Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (LU2182388582)
- Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (LU2130768844)
- Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (LU2195226068)
- BNP Paribas Easy MSCI China Min TE (LU2314312922)
- BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE (LU2800573128)
- First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF (IE00BDBRT036)
- iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (IE00BMXC7W70)
- iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) (IE00BN92ZL31)
- iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (IE00BMXC7V63)
ETF obligataire avec un filtre environnemental.
- BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF (LU2244386053)
- BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF (LU2244386137)
- BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF (LU2365458814)
- BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF (LU2365458731)
ETF thématiques
- WisdomTree Energy Transition Metals (XS2425848053)
- Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist (FR0010524777)
- BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF cap (LU2365458145)
- BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF cap (LU2446381555)
- BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB (LU2777377875)
- Guinness Sustainable Energy UCITS ETF (IE00BNC1F287)
- BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders (LU2533810276)
3.Investir via des OPCVM
Avec une gestion active piloté par un gérant professionnel, les OPCVM (SICAV et FCP) permettent également de tirer bénéfice de la dynamique que représente le thème de la transition énergétique.
L’espace OPC d’EasyBourse contient une rubrique intitulée « Environnement » dans laquelle il vous sera possible de retrouver 21 fonds d’investissement adressant étroitement le sujet de la transition énergétique. Cliquez ici.
Les risques à connaître
Comme tout investissement en Bourse, la transition énergétique comporte des risques, notamment : volatilité des valeurs technologiques, dépendance aux politiques publiques, valorisations parfois élevées
Il est donc recommandé : d’investir progressivement, de diversifier ses positions, de privilégier une vision de long terme
La transition énergétique : une thématique de long terme
La transformation du système énergétique mondial devrait s’étendre sur plusieurs décennies.
Pour les investisseurs particuliers, la transition énergétique peut représenter une thématique structurante permettant d’accompagner les grandes évolutions économiques et environnementales.
Grâce à des outils accessibles comme EasyBourse (actions, ETF, PEA), il est aujourd’hui possible d’y participer simplement.
A lire également : "Cuivre, lithium, nickel... Investir dans les matières premières critiques stratégiques sur EasyBourse"
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 30 Mars 2026