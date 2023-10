INVESTISSEZ AU BON MOMENT GRÂCE AUX ACHATS PROGRAMMÉS

(Easybourse.com) Quand investir ? Quel est le meilleur moment pour le faire ? Autant de questions que se posent les investisseurs. Les investissements programmés semblent être une bonne réponse à cette interrogation.











Les investissements programmés, pour quoi faire ?



S’il est très difficile de trouver une réponse précise à la question “quand est-ce le bon moment pour investir?”, on peut cependant penser qu’investir de manière régulière est le meilleur moyen pour éviter d’investir au plus mauvais moment et, en lissant ses achats, de se projeter sur un investissement de moyen-long terme.



Par exemple, en investissant régulièrement sur le CAC 40 dividendes réinvestis, on obtient en moyenne par an des performances supérieures à 7% aussi bien quand on regarde les 5, 10, 15, ou 20 dernières années.



Vous ne savez pas quand investir ? Investissez donc tout le temps !



Vous ne savez pas sur quoi investir ? Investissez de manière diversifiée sur de nombreuses actions en même temps !



EasyBourse propose à ses clients d’investir de manière automatique, par exemple tous les mois, en choisissant des OPC qui sont sur des thématiques porteuses.



Les OPC, c’est quoi ?



Les OPC sont des portefeuilles collectifs gérés par des professionnels. Vous pouvez en acheter une part et bénéficier ensuite de la performance du portefeuille.



Plus de 1000 OPC (encore appelés Fonds) sont proposés par EasyBourse. Vous pouvez trouver dans notre rubrique dédiée aux OPC des sélections thématiques (Fonds investis sur l’innovation, sur la santé, sur l’environnement, l’immobilier) et faire des recherches grâce à un moteur de recherche multicritères.



Si vous faîtes une recherche en ne cochant que les Fonds éligibles au PEA, en ne sélectionnant que les Fonds avec des droits d’entrée à 0% et enfin en cochant la case dédiée aux investissements programmés, il y aura 120 Fonds qui vous seront proposés



Comment faire ?



En étant connecté à votre compte, allez dans votre menu latéral “Mes opérations” et dans l’onglet “Prélèvement / investissement”, ajoutez le Fonds que vous avez choisi et programmez votre investissement. Le montant minimum est de 50 € par mois. Vous pouvez modifier ou stopper cet investissement quand vous le souhaitez.



Pourquoi est-ce intéressant ?



En plus des avantages cités plus haut et le fait de se constituer une épargne régulière, notez qu’il n'y a pas de frais de courtage sur les OPC, seulement des droits d’entrée.





Astuce : si vous choisissez un OPC à 0% de droits d’entrée, ce passage d’ordre ne vous coûtera rien. Sachez également qu’un ordre sur un OPC est comptabilisé par EasyBourse comme un ordre sur une action et qu’un investissement programmé peut donc vous permettre de facilement vous garantir un ordre par mois et ainsi de vous faire faire l’économie d’éventuels frais d’inactivité.





« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »







Jean-Baptiste Barbier / Léa Wernet