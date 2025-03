Actions, ETF, OPCVM, Warrants ... Découvrez les produits financiers les plus achetés sur EasyBourse.com en Février

(Easybourse.com) Afin d'accompagner ses clients, EasyBourse fait le choix de vous livrer un décryptage précis des instruments financiers les plus souscrits par ses clients en quête d'une amélioration du rendement potentiel de leur épargne. Cette analyse des transactions sur l'ensemble des produits distribués (actions françaises, actions européennes, actions américaines, actions étrangères, ETF, OPC, produits de bourse) est destinée à vous permettre de vous donner des pistes de réflexion à creuser. Un dispositif, en somme, qui vient compléter l'ensemble des outils d'aide à l'investissement déjà proposé (modèles de portefeuilles, liste « d'idées du moment », consensus des analystes, recommandations des brokers, graphiques historiques et dynamiques...)

DÉCOUVREZ LES ACTIONS FRANÇAISES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS

EasyBourse permet à ses clients l’accès aux actions françaises cotées sur les différents compartiments d’Euronext Paris, sur Euronext Growth Paris et sur Euronext Access Paris. Près de 1000 titres sont ainsi disponibles, répartis entre une quarantaine de secteurs d’activité. 90% de ces actions présentent la particularité d'être éligibles au Plan d'épargne en actions.





Top 20 des actions françaises



LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)

SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)

VALNEVA SE (FR0004056851)

SOCIETE GENERALE (FR0000130809)

TOTALENERGIES SE (FR0000120271)

WORLDLINE (FR0011981968)

BNP PARIBAS (FR0000131104)

CLARIANE SE (FR0010386334)

SCHNEIDER ELECTRIC (FR0000121972)

CARREFOUR (FR0000120172)

HERMES INTL (FR0000052292)

THALES (FR0000121329)

CAPGEMINI (FR0000125338)

ESSILORLUXOTTICA (FR0000121667)

SAFRAN (FR0000073272)

AIR LIQUIDE (FR0000120073)

KERING (FR0000121485)

EMEIS (FR001400NLM4)

ATOS (FR0000051732)

VALLOUREC (FR0013506730)







Indiquez le code ISIN du produit dans le moteur de recherche du site easybourse.com pour consultez la fiche valeur.



DÉCOUVREZ LES ACTIONS EUROPÉENNES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS

Top 20 des actions européennes



AIRBUS (NL0000235190)

STELLANTIS (NL00150001Q9)

STMICROELECTRONICS (NL0000226223)

RHEINMETALL ORD. (DE0007030009)

ARCELORMITTAL (LU1598757687)

SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911)

ASML HOLDING (NL0010273215)

TECHNIP ENERGIES (NL0014559478)

SAP (DE0007164600)

EURONEXT (NL0006294274)

LOTUS BAKERIES (BE0003604155)

SES (LU0088087324)

HENSOLDT AG (DE000HAG0005)

LINDE (IE000S9YS762)

KWS SAAT (DE0007074007)

KINGSPAN GROUP (IE0004927939)

JUNGHEINRICH (DE0006219934)

SIEMENS ENERGY (DE000ENER6Y0)

ALZCHEM GROUP (DE000A2YNT30)

PLUXEE (NL0015001W49)



DÉCOUVREZ LES ACTIONS AMÉRICAINES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS

Top 20 des actions américaines



NVIDIA (US67066G1040)

RIOT PLATFORMS (US7672921050)

SUPER MICRO COMP. (US86800U3023)

NEWMONT (US6516391066)

PALANTIR TECHNOLOG (US69608A1088)

AMAZON COM (US0231351067)

TESLA (US88160R1014)

MICROSOFT (US5949181045)

BIGBEAR.AI HOLD. (US08975B1098)

ALLOGENE THERAP. (US0197701065)

ALPHABET CL.A (US02079K3059)

COINBASE GLOBAL IN (US19260Q1076)

ALIBABA GROUP ADR (US01609W1027)

COCA-COLA (US1912161007)

META PLATFORMS C.A (US30303M1027)

BROADCOM INC (US11135F1012)

ADVANCED MICRO ORD (US0079031078)

MICROSTRATEGY CL.A (US5949724083)

INTEL (US4581401001)

D-WAVE QUANTUM (US26740W1099)



DÉCOUVREZ LES ACTIONS ÉTRANGÈRES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS

Top 20 des actions étrangères



TOTALENERGIES (GA0000121459)

CANOPY GROW RG (CA1380357048)

AEGON (BMG0112X1056)

Schlumberger Limited SLB (AN8068571086)

EQUINOX GOLD (CA29446Y5020)

AGNICO EAGLE MINES (CA0084741085)

BARRICK GOLD (CA0679011084)

WHEATON PRECIOUS (CA9628791027)

APTIV (JE00BTDN8H13)

SEALSQ (VGG794831062)

LIFEWARD (IL0011331076)

ALAMOS GOLD CL.A (CA0115321089)

IAMGOLD (CA4509131088)

CAPRI HOLDINGS (VGG1890L1076)

FIRST MAJESTIC (CA32076V1031)

AURORA CANNABIS (CA05156X8504)

LITHIUM AMERICAS C (CA53681J1030)

PREDATOR OIL & GAS (JE00BFZ1D698)

NANO-X IMAGING LTD (IL0011681371)

GFL ENVIRONMENTAL (CA36168Q1046)



DÉCOUVREZ LES ETF LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS

EasyBourse permet à ses clients l’accès aux ETF (Exchange traded funds) cotés sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam. Plus de 1600 produits répartis entre une cinquantaine de sociétés de gestion françaises et internationales, renommées dans l’industrie de la gestion passive parisienne. Comptabilisés à plus de 800, les indices boursiers sous-jacents à ces instruments financiers sont multiples et de nature diverse. On distingue notamment des indices stratégiques, des indices géographiques, des indices sectoriels, des indices thématiques, des indices de style. Plus de 200 de ces ETF sont éligibles au PEA





Top 20 des ETF







Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF - Acc (FR0010411884)

Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010342592)

Lyxor Daily Leverage CAC 40 UCITS ETF - Acc (FR0010592014)

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)

LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 C-EUR (FR0011871110)

iShares

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities (XS2820604770)

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (LU1135865084)

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities ETN (XS2663694680)

LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF (FR0010510800)

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (FR0013416716)

UCITS ETF PEA S&P 500 C-EUR (FR0011871128)

Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities (XS2337090851)

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi (FR0011871078)

AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF (FR0010755611)

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (FR0007052782)

SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF (IE00BWBXM492)

AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - EUR (FR0013412285)

DÉCOUVREZ LES OPCVM LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS

EasyBourse propose une large gamme diversifiée d'OPCVM, de différents types, présentant des niveaux de risque et de rendement plus ou moins élevés et répondant à des stratégies et des horizons d'investissement divers… Au total, 1000 fonds d'investissement-Sicav (société d'investissement à capital variable) et FCP (fonds commun de placement) sont ainsi répartis entre plus d'une cinquantaine de sociétés de gestion françaises et internationales, renommées sur la place financière de Paris.





Top 20 des OPCVM actions



Tocqueville Euro Equity ISR C (FR0010097642)

LBPAM ISR Actions Amérique C (FR0000008963)

LBPAM ISR Actions Focus France R (FR0000288094)

Tocqueville Technology ISR R (FR0000286304)

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR (FR0013346079)

Indépendance AM Europe Small A (C) (FR0013333143)

AXA France Opportunités C (FR0013341419)

LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C (FR0000447864)

Tocqueville Euro Equity ISR D (FR0000934325)

Tocqueville Finance ISR R (FR0010219899)

LBPAM ISR Actions Focus Euro R (FR0000446312)

LBPAM Responsable Actions Euro R (FR0000293714)

CM-AM Global Gold RC (FR001400CFA4)

LBPAM ISR Actions Solidaire C (FR0007390174)

Moneta Multi Caps C (FR0010871905)

Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc (FR0010298596)

Tocqueville Euro Equity ISR S (FR0010885210)

Livret Bourse Investissements RC (FR0010497099)

EdR Goldsphere A EUR (FR0000287955)

Fidelity Global Technology A-Acc-EUR (FR0000286296)





DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE BOURSE LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS

EasyBourse propose à ses clients de très nombreux produits de bourse émanant de multiples sociétés à rayonnement international (Unicredit, Vontobel, Société Générale, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup…). Ces produits peuvent avoir pour sous-jacent des indices géographiques (ex. Cac 40, Dax, S&P 500, Nasdaq, Russel, Dow Jones …), des valeurs de société, des devises (ex. EurUSD), des matières premières (ex.Gold, Brent) ou encore des cryptomonnaies telles que le bitcoin.





Top 20 des produits de bourse



WPCAC40 8717 PERP (DE000SY0AWB1)

SGE 270625 STGOBA (FRSGE001SHI1)

WCNASD 17703,65 P. (DE000VM717P7)

SGE 270625 CAPGEM (FRSGE001S0Z2)

SGE 270625 CTAGRI (FRSGE001SDX9)

WCRWE 27,8258 PERP (FRBNPP06GEC3)

SGE 270625 BNPPAR (FRSGE001SDA7)

WPDAX 24955,75 P. (DE000VG58ML8)

SGE 270625 LVMH (FRSGE001SFU0)

WCINTEL 9,65321 P. (DE000GJ8SMV8)

WCCOINBA 93,86 P. (DE000SU60QM0)

SGE 270625 STELLA (FRSGE001SI63)

WCEDEN 30,5411 P. (FRBNPP086LY8)

WPDJ I 48100,28 P. (DE000VC7XN55)

WCGOLD 2012,1 PERP (DE000VV9D5Q9)

SGE 270625 RENAUL (FRSGE001RB53)

WCASML 593,8155 P. (DE000SU0QY98)

WPRWE 31,04 PERP (FRBNPP084E23)

SGE PERP TESLA (DE000SU0YFK1)

WCLINDE 430,23 P. (DE000SX011V5)





(*Les produits de cette liste sont les "top produits" pour chacun des 15 premiers sous- jacents identifiés dans leur ordre d’arrivée)

Imen Hazgui