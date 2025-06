Investir dans les sociétés chinoises sur EasyBourse, c'est possible !

(Easybourse.com) Au-delà des valeurs françaises, européennes (notamment allemandes) et américaines, EasyBourse offre à ses clients la possibilité d'investir dans une sélection de valeurs chinoises cotées sur les principales places financières américaines, telles que le NYSE (New York Stock Exchange) et le Nasdaq.

Depuis le début de l’année, près d’une vingtaine de titres de sociétés chinoises ont été achetés via la plateforme, illustrant l’intérêt croissant des investisseurs pour ce marché dynamique et en mutation rapide.



Cet article vous présente la liste de ces sociétés, classées par performance depuis le 1er janvier, afin de vous permettre de repérer en un coup d’œil les valeurs les plus performantes... et celles qui ont connu un parcours plus contrasté.







Vous avez la possibilité de consulter directement la fiche valeur en cliquant sur le libellé.



AVERTISSEMENT

Imen Hazgui