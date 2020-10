FONDS ET OPCVM

Publié le 08 Octobre 2020

Quelle est la tendance des encours sur le marché des ETF depuis le début de l’année ?



Les ETF actions continuent de dominer la collecte et les encours dans l’ESG...



Quelle importance recouvre ces ETF ESG chez BNP Paribas Asset Management ?



Parmi les investisseurs, il est à relever la présence de plus en plus importante des investisseurs particuliers …





Quelle a été l’incidence de la crise sanitaire sur ce segment de marché des ETF ESG ?



Certains craignent que ces ETF ESG soient accélérateurs de la formation de bulles sur certaines poches …





Les ETF ESG ont également la vertu de pousser à un certain renforcement de l’engagement actionnarial des sociétés de gestion…



Une vingtaine d’ETF ESG pour BNP Paribas Asset Management aujourd’hui... De quelle manière envisagez-vous la suite des évènements ?

Retrouvez les ETF ESG de BNP Paribas Asset Management commercialisés sur EasyBourse en cliquant ici.

Selon le cabinet indépendant ETFGI, les encours sur le marché des ETF au niveau mondial s'élèvent à 5672 milliards d’euros à fin août 2020. Cela représente une hausse de 10% depuis le début de l’année.Les encours sur les indices ESG/ISR représentent 85 milliards d’euros, soit moins de 2% des encours totaux, répartis à travers 393 ETF. Cela peut sembler faible en absolu, cependant, le chiffre est à comparer avec 48 milliards d’euros fin 2019 et 18 milliards d’euros fin 2018. La croissance des encours sur un an et demi est donc significative.Cette réalité est encore plus concrète en Europe. A fin août 2020, les ETF représentent 880 milliards d’euros d’encours, en progression ici aussi de 10% depuis début janvier. Les encours dans les ETF ESG s’élèvent à 48 milliards d’euros, répartis sur 190 fonds, ce qui correspond à environ 5,5% des encours totaux en Europe. Depuis fin 2019, nous sommes sur un rythme de croissance proche de 80%. Ainsi un peu plus de la moitié des ETF ESG dans le monde sont détenus par des investisseurs européens. L’Europe fait clairement figure de marché leader sur le segment des ETF ESG. Sur les 39 milliards d’euros de collecte nette comptabilisés sur les ETF en Europe sur les 8 premiers mois de l’année, près de 50% se sont orientés vers l’ESG.Alors que les ETF obligataires représentent deux tiers de la collecte depuis le début de l’année (tous indices confondus), on observe une prédominance des indices actions en matière d’ESG, ceux-ci ayant attiré 80% de la collecte de janvier à août 2020.A ce jour, environ 50% de notre offre indicielle réplique des indices ESG. Nous faisons partie des 3 principaux émetteurs d’ETF ESG en Europe. Les indices ISR et les thématiques ESG figurent parmi les principaux contributeurs de la collecte depuis le début de l’année. Dans le palmarès de notre collecte 2020, nous retrouvons les ETF qui répliquent les indices MSCI SRI avec le Japon (300 millions d’euros), l’obligataire IG de la zone euro (170 millions d’euros), les actions européennes (150 millions d’euros), les actions marchés émergents (102 millions d’euros). Des ETF sur des thématiques ESG ont également rencontré un certain engouement, notamment le bas carbone ou l'économie circulaire.Les investisseurs professionnels représentent toujours une part significative des encours et des flux - qu’on estime à 80% en Europe - notamment pour des besoins liés à leurs fonds propres et via principalement de grands indices géographiques. Les distributeurs comme les banques privées, les family offices, les conseillers en gestion de patrimoine, les robot advisors sont aussi de plus en plus contributeurs à la collecte. Pour le reste, nous avons une recrudescence des investisseurs privés autonomes dans leurs décisions d’allocation, notamment sur les ETF ESG actions poursuivant une thématique et offrant une plus faible corrélation aux indices de référence du marché.La crise sanitaire a donné lieu à une phase de grandes incertitudes et de forte volatilité sur les marchés financiers. Le Vix est monté à des niveaux supérieurs à 85 en séance le 18 mars dernier, un niveau extrême et inédit. Dans ce contexte, la robustesse des ETF a été remarquée en terme de liquidité et la résilience des ETF ESG s’est révélée d’autant plus significative en matière de performance relative, même s’il est toujours important de regarder cette performance sur le long terme. On observe souvent que la liquidité d’un ETF est le reflet de celle de son indice sous-jacent , cela a donc été bien le cas pendant cette période de grande nervosité où l’on a parfois constaté plus de liquidité sur un ETF que sur son sous-jacent , en particulier sur le marché obligataire . Cette résilience renforcée (en relatif bien entendu du fait de performances négatives en absolu) a été source d’un regain d’appétit de la part des investisseurs souhaitant se positionner sur des ETF ESG. Au-delà du maintien des expositions en ESG (approche long terme, peu d’arbitrages tactiques), la sélectivité des titres inhérente à chaque indice ESG a été un véritable facteur de qualité et de renforcement des investissements.L’univers ESG est par définition plus restreint qu’un univers classique, du fait des filtres mis en place par le fournisseur d’indice au sein de sa propre méthodologie. Cependant, les track records montrent que la volatilité est généralement plus faible sur les indices ESG que sur les indices classiques. Ceci s’explique principalement par le fait que les différents filtres permettent de sélectionner des sociétés de qualité qui font attention à leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. En outre, nos indices ESG sont principalement composés de grandes capitalisations boursières. Par ailleurs, nous observons que les efforts réalisés par les entreprises en matière d’ESG, sous l’impulsion des contraintes réglementaires et commerciales, construisent progressivement un univers d’investissement responsable plus vaste. Il ne s’agit donc pas d’une bulle ESG mais d’un véritable changement de paradigme inéluctable où de plus en plus de sociétés deviendront éligibles à l’ESG du fait de leurs bonnes pratiques dans ce domaine !Cette observation est valable aussi bien en matière de gestion active qu’en matière de gestion indicielle , dans le domaine de l’ESG ou plus globalement de la gestion d’actifs. Concrètement, BNP Paribas Asset Management applique une politique active en matière de droits de vote aux Assemblées générales et fait régulièrement valoir son point de vue sur différents résolutions en matière d’ESG. La promotion d’une bonne gouvernance d’entreprise et le vote aux assemblées générales sont des éléments clés du dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients et font partie intégrante de notre processus d’investissement.Nous comptons poursuivre nos développements en matière d’offre ESG car nous pensons qu’investir responsable va devenir un incontournable pour tous, ce n’est qu’une question de temps… L’avenir passera donc par l’ESG. Nous allons axer nos prochains lancements sur ce segment qui est au cœur de notre approche depuis de nombreuses années… Quand on réfléchit innovation pour nos clients, on pense forcément ESG, que ce soit sur les indices actions comme obligataires.