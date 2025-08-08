Pré-ouverture CAC 40: l'inflation américaine va-t-elle faire dérailler le rally?

publié le 11/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert lundi matin au premier jour d'une semaine estivale chargée qui sera essentiellement dominée par la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - reprend 24,5 points à 7077 points, annonçant une poursuite de la hausse signée la semaine passée (+2,6%).

Dans un contexte d'incertitudes sur l'impact des droits de douane sur l'inflation l'inflation, les investisseurs devraient toutefois jouer la carte de la prudence à la veille du rapport clé sur les prix à la consommation (CPI). Cette perspective incite d'autant plus à l'attentisme que la semaine dernière a été marquée par une spectaculaire remontée des anticipations d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis. Les investisseurs estiment désormais à plus de 88% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 57% il y a un mois, selon me baromètre FedWatch du CME.

La statistique des prix à la consommation pour le mois de juillet constituera l'une des principales données dont la Fed devra tenir compte afin de prendre sa décision. Le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin. Hors alimentation et énergie, sa hausse devrait atteindre 3,2% en rythme annuel en juillet, à comparer à 2,9% le mois précédent. Si l'indice CPI se révèle conforme ou inférieur aux attentes, les investisseurs considéreront que plus rien ne s'oppose à une baisse de taux de la Fed le mois prochain. A l'inverse, l'inflation plus élevée que prévu pourrait particulièrement peser sur les marchés, et notamment sur le Nasdaq 100, qui a grimpé de plus de 38% depuis son point bas annuel du 8 avril pour inscrire de nouveaux records absolus la semaine passée.

Selon la nature de ces chiffres, certains investisseurs redoutent une semaine potentiellement volatile. 'Cette hausse a été largement portée par les espoirs de voir la Réserve fédérale finir par baisser ses taux', rappelle Michael J. Kramer, le fondateur de la société de gestion d'actifs Mott Capital Management à New York. 'Mais si l'inflation se révèle plus forte que prévu, la Fed pourrait repousser encore ses baisses de taux, ce qui infligerait un sérieux coup au marché boursier', prévient le professionnel. Porté par le redressement de Wall Street, le CAC 40 a repris pour sa part autour de 10% ces quatre derniers mois, tandis que l'Euro STOXX 50 a rebondi de presque 15%. La semaine qui commence sera également animée notamment par l'estimation rapide de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, attendue jeudi, puis par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui tomberont vendredi.

Les investisseurs se tourneront également vers l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alors que la date butoir du 12 août imposée par Washington à Pékin pour la signature d'un accord pérenne expirera demain. L'agenda diplomatique et géopolitique s'annonce lui aussi chargé avec le sommet prévu vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Si les intervenants n'attendent pas grand chose de la réunion, des progrès sur le front de la guerre en Ukraine permettraient un réveil des valeurs cycliques en Europe, frappées depuis maintenant trois ans par les conséquence du conflit sur les prix de l'énergie et l'activité industrielle. Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications trimestrielles de Cisco, Applied Materials, Deere et Adyen seront suivies de près dans les prochaines jours. Dans l'attente des chiffres de l'inflation, les rendements des Treasuries américaines restent orientés à la hausse, celui des obligations d'Etat à 10 ans repassant au-dessus de 4,28%.

La perspective d'une prochaine baisse des taux directeurs américains pénalise en revanche le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir en direction de 1,1675, un niveau toutefois inférieur aux plus hauts de cinq ans atteints la semaine dernière. Sur le front du pétrole, les cours poursuivent leur reflux des deux dernières semaines, alimenté par la récente décision des pays de l'Opep+ d'accroitre leur production. Le baril de Brent lâche actuellement 0,3% à 66,4 dollars tandis que le WTI américain cède lui aussi autour de 0,3% pour revenir sous 63,7 dollars.